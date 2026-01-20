Caos total: violenta pelea en plena fiesta en un parador de Las Grutas

Un nuevo hecho de violencia arruinó la noche de la localidad rionegrina. Testigos aseguraron que los incidentes se repiten constantemente.

La violencia no se detiene en las noches de Las Grutas . Una nueva pelea entre jóvenes arruinó una fiesta en uno de los tradicionales paradores y testigos en el lugar registraron los golpes de puño que protagonizaron varios grupos. Personal policial tuvo que intervenir en el lugar.

El consumo de grandes cantidades de alcohol parece ser el factor principal que ocasiona este tipo de incidentes en las fiestas nocturnas de Las Grutas. Sin embargo, estos hechos violentos se repiten también fuera de los establecimientos bailables , ya que se han filmado peleas en la peatonal y hasta en la playa.

En este caso, los incidentes se dieron en el parador conocido como la Cuarta Bajada , establecimiento que justamente ha sido denunciado por funcionar como un boliche sin autorización .

Caos y descontrol en los paradores de Las Grutas

Testigos aseguran que los problemas comienzan ya en la venta de entradas. "Cuando hay fiestas, sobrevenden la cantidad de entradas que se puede, y es un caos total", aseguran. El poco espacio y el consumo de alcohol son una combinación que lleva que los más violentos reaccionen rápidamente y arruinen lo que para muchos era una salida entre amigos.

Violenta pelea durante una fiesta en un parador de Las Grutas

Las peleas entre grupos de amigos es un evento que no para de repetirse en la localidad rionegrina y genera preocupación en las autoridades.

“Esto está pasando todos los días acá, no sé cuando se van a poner las pilas y a empezar a cobrar multas para que no dejen subir a nadie, ahí están se agarran a piñas por esa boludez”, plantean turistas que viajan para vacacionar y se encuentran con estos incidentes. Para reflexionar...

Una pena que las vacaciones, que deberían ser tranquilas y para el descanso, se vean opacadas y llenen de furia y tensión por esta problemática a resolver urgente.

Desopilante pelea con cuchillos en pleno centro de Las Grutas

Hace una semana, una violenta pelea con armas blancas se registró a la altura de la Primera Bajada en pleno centro de Las Grutas. El enfrentamiento entre dos hombres que comenzaron a pelear con cuchillos ocurrió frente a vecinos y turistas que eligieron la costa de Río Negro para sus vacaciones. Agentes policiales detuvieron a uno de los hombres, que portaba el arma blanca.

Según testigos del hecho, dos hombres comenzaron a insultarse en la calle, en cercanías al Paseo de los Artesanos de la localidad costera. La tensión aumentó cuando uno de los hombres sacó un cuchillo de su pantalón e intentó agredirlo con el objeto punzante.

La pelea duró varios minutos ante la mirada atenta de los turistas y visitantes que transitaban por el lugar. Por fortuna, ninguno de los hombres logró herir al otro, ya que los agentes policiales asistieron al lugar y lograron detener el enfrentamiento antes de que derivara en consecuencias más graves.

El personal policial que patrullaba por el lugar intervino tras recibir el aviso y logró reducir y detener a uno de los involucrados, quien portaba el cuchillo al momento del procedimiento. El otro participante de la pelea se retiró del lugar antes de ser detenido por los agentes.