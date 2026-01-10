Video: Desopilante pelea con cuchillos en pleno centro de Las Grutas

Dos hombres se enfrentaron en la Primera Bajada de la costa. La agresión derivó en la intervención de la Policía y posterior detención de uno de los involucrados.

La pelea se desarrolló a la altura de la Primera Bajada en pleno centro de Las Grutas.

Una violenta pelea con armas blancas se registró a la altura de la Primera Bajada en pleno centro de Las Grutas . El enfrentamiento entre dos hombres que comenzaron a pelear con cuchillos ocurrió frente a vecinos y turistas que eligieron la costa de Río Negro para sus vacaciones. Agentes policiales detuvieron a uno de los hombres , que portaba el arma blanca.

Según testigos del hecho, dos hombres comenzaron a insultarse en la calle, en cercanías al Paseo de los Artesanos de la localidad costera. La tensión aumentó cuando uno de los hombres sacó un cuchillo de su pantalón e intentó agredirlo con el objeto punzante.

La pelea duró varios minutos ante la mirada atenta de los turistas y visitantes que transitaban por el lugar. Por fortuna, ninguno de los hombres logró herir al otro , ya que los agentes policiales asistieron al lugar y lograron detener el enfrentamiento antes de que derivara en consecuencias más graves.

La intervención policial clave

El personal policial que patrullaba por el lugar intervino tras recibir el aviso y logró reducir y detener a uno de los involucrados, quien portaba el cuchillo al momento del procedimiento. El otro participante de la pelea se retiró del lugar antes de ser detenido por los agentes.

El enfrentamiento quedó bajo investigación judicial para determinar las razones que originaron la agresión y establecer responsabilidades. No se informó oficialmente sobre la identidad de los protagonistas, aunque el hecho encendió la preocupación por la violencia registrada en una zona sumamente turística.