Las Grutas: descubrieron intentos de estafas virtuales con falsas infracciones de tránsito
El municipio alertó que dejan boletas apócrifas en los autos con un código QR. Piden no escanearlo y realizar de inmediato la denuncia.
La Municipalidad de San Antonio Oeste informó a la comunidad y visitantes que se han detectado intentos de estafas virtuales mediante la colocación de supuestas actas de infracción en vehículos estacionados, las cuales no corresponden a organismos oficiales.
La presuntas boletas son de color amarillo con un membrete que dice "Agencia Nacional de Seguridad Vial" y "Ministerio del Interior". Más abajo tiene "Acta Única de Infracción" y a continuación muestra los espacios para detallar los datos del supuesto contraventor, del vehículo y el lugar donde se habría cometido la falta.
Pero además advierten que el papel contiene un código QR, que sería el mecanismo para hacer caer a las víctimas, porque al leerlo con el celular se apoderan de datos personales, cuentas de correo y bancarias para robar dinero y cometer otras maniobras económicas ilegales.
No escanear
Desde la comuna sanantonienese, que incluye el balneario Las Grutas y Puerto de San Antonio Este, donde cada verano reciben a miles de turistas para disfrutar de sus playas y otros atractivos, solicitaron a la población "no escanear códigos QR, no ingresar a enlaces, ni realizar pagos que figuren en dichos papeles, ya que se trata de una maniobra fraudulenta".
Aclararon que las actas de infracción oficiales son labradas únicamente por personal autorizado y debidamente identificado.
Ante la detección de estas falsas notificaciones recomendaron no brindar datos personales ni bancarios; retirar el papel del vehículo y realizar la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana o ante las autoridades municipales.
"Desde el Municipio se trabaja de manera articulada con las fuerzas de seguridad para esclarecer estos hechos y prevenir nuevos intentos de estafa", resaltaron. Pidieron a la gente mantenerse informada por los canales oficiales y compartir esta información para evitar que más personas sean perjudicadas.
