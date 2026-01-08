Las Grutas: descubrieron intentos de estafas virtuales con falsas infracciones de tránsito

El municipio alertó que dejan boletas apócrifas en los autos con un código QR. Piden no escanearlo y realizar de inmediato la denuncia.

La Municipalidad de San Antonio Oeste informó a la comunidad y visitantes que se han detectado intentos de estafas virtuales mediante la colocación de supuestas actas de infracción en vehículos estacionados, las cuales no corresponden a organismos oficiales.

La presuntas boletas son de color amarillo con un membrete que dice "Agencia Nacional de Seguridad Vial" y "Ministerio del Interior". Más abajo tiene "Acta Única de Infracción" y a continuación muestra los espacios para detallar los datos del supuesto contraventor , del vehículo y el lugar donde se habría cometido la falta.

Pero además advierten que el papel contiene un código QR, que sería el mecanismo para hacer caer a las víctimas, porque al leerlo con el celular se apoderan de datos personales, cuentas de correo y bancarias para robar dinero y cometer otras maniobras económicas ilegales.

No escanear

Desde la comuna sanantonienese, que incluye el balneario Las Grutas y Puerto de San Antonio Este, donde cada verano reciben a miles de turistas para disfrutar de sus playas y otros atractivos, solicitaron a la población "no escanear códigos QR, no ingresar a enlaces, ni realizar pagos que figuren en dichos papeles, ya que se trata de una maniobra fraudulenta".

multa las grutas

Aclararon que las actas de infracción oficiales son labradas únicamente por personal autorizado y debidamente identificado.

Ante la detección de estas falsas notificaciones recomendaron no brindar datos personales ni bancarios; retirar el papel del vehículo y realizar la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana o ante las autoridades municipales.

"Desde el Municipio se trabaja de manera articulada con las fuerzas de seguridad para esclarecer estos hechos y prevenir nuevos intentos de estafa", resaltaron. Pidieron a la gente mantenerse informada por los canales oficiales y compartir esta información para evitar que más personas sean perjudicadas.