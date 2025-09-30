Allanamiento en Balsa Las Perlas: armas, balas y detención de una mujer con pedido de captura

El operativo permitió la detención de una mujer con pedido de captura vigente.

Un allanamiento tuvo lugar en una vivienda de barrio Ruca en Balsa las Perlas durante la mañana del lunes. El operativo permitió la detención de una mujer con pedido de captura y el secuestro de un arma de fuego, dos cargadores y una caja con 37 cartuchos.

La diligencia estuvo a cargo del personal de la Subcomisaría 82 ° de barrio, dispuesto por la Justicia en el marco de una investigación en curso . El allanamiento comenzó alrededor de las 9.30 y finalizó pasadas las 10.00 horas.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a una mujer sobre la que pesaba un pedido de captura vigente emitido por un juzgado de Cipolletti. Tras su aprehensión, fue trasladada a la unidad policial mientras continuaban las requisas en el interior del inmueble.

En el domicilio se incautó un arma de fuego tipo pistola, junto a dos cargadores con municiones y una caja con 37 balas. Además, el propietario del inmueble fue notificado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

La investigación judicial continuará con el análisis de los elementos secuestrados y la situación procesal de las dos personas implicadas.

Por un llamado al 911, detuvieron a dos hombres armados y con droga

Un operativo policial durante la madrugada del pasado sábado 27 de septiembre en Cipolletti terminó con la detención de dos hombres mayores de edad, acusados de portar un arma de fuego, drogas y dinero en efectivo.

El procedimiento se activó alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un vecino llamó al 911 para denunciar la presencia de dos sujetos que caminaban por calle Antártida Argentina y que, según su testimonio, habrían efectuado disparos. Minutos después, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y efectivos de la Unidad 79° localizaron a los sospechosos en calle Arturo Illia.

Arma, municiones y drogas

Al ser interceptados, los policías constataron que uno de los hombres llevaba una pistola calibre 9 milímetros, mientras que el otro portaba una mochila. En el interior de la misma se halló un cargador con nueve municiones, varios envoltorios con una sustancia vegetal similar a marihuana y un sobre con polvo blanco.

En paralelo, en la zona señalada por el denunciante se encontró una vaina servida de 9 mm, lo que reforzó la denuncia inicial de disparos al aire.

El hallazgo del dinero y más envoltorios

Los detenidos fueron trasladados a la unidad policial, donde se revisaron nuevamente sus pertenencias. En esa instancia, se descubrió una suma de $140.000 en billetes de alta denominación. También aparecieron más envoltorios con sustancias compactas que, según los primeros indicios, correspondían a cocaína.

El área de Toxicomanía intervino en el lugar y realizó pruebas de orientación que confirmaron la presencia de estupefacientes: 10 envoltorios de cocaína y 11 de marihuana. Además, fue secuestrado un teléfono celular que quedó bajo resguardo judicial junto con el dinero, el arma y las drogas.

La Fiscalía de Atención Inicial tomó intervención en el caso y dispuso la detención de ambos sujetos bajo la imputación preliminar de portación ilegal de arma de fuego. No se descarta que la causa se amplíe con nuevas figuras penales vinculadas al narcotráfico, a partir de la cantidad de estupefacientes hallados y la suma de dinero incautada.