Desolación: el fuego destruyó un galpón de empaque a horas de empezar la temporada

Un arrasador incendio afectó a la tradicional empresa Brevi de Allen, que este martes comenzaban con el operativo de empaque. La destrucción fue total.

A pocas horas de iniciar una nueva temporada de empaque frutícola , el histórico galpón de la empresa Brevi de Allen fue arrasado por un incendio que destruyó no solo gran parte de la estructura edilicia, sino también máquinas, equipamiento y los materiales empleados para realizar la tarea.

El siniestro, que no había provocado personas heridas , se desató minutos antes de las 22 y debido a su magnitud debieron acudir varias dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios local, además de personal policial y de Defensa Civil municipal. También estuvieron algunos trabajadores de la firma que se sumaron a brindar colaboración.

Omar Martín , titular de la dependencia comunal, informó que el fuego afectó el galpón donde se efectúa el empaque de peras y manzanas que luego se trasladan al frío, y que se propagó con suma velocidad porque habían almacenado cartones y bandejas , material altamente combustible que debía ser utilizado en las labores que se iniciaban este martes por la mañana.

Las llamas destruyeron los equipos utilizados en la cadena productiva y alcanzó el sector de oficinas administrativas situadas en una planta superior.

brevi incendio Las llamas alcanzaron unas oficinas internas y una vivienda fue evacuada preventivamente.

El funcionario indicó que lograron contener el incendio ya avanzada la madrugada y que evitaron que las llamas alcancen los bines colocados a pocos metros, lo que hubiera puesto en riesgo otra nave del predio empresarial.

Además, se forma preventiva se desalojó una vivienda que se encuentra en el interior.

Martín destacó que por el intenso calor una parte del tinglado se desplomó, sumando así al aspecto desolador que observaron una vez que lograron sofocar las llamas que, por momentos, alcanzaron varios metros de altura.

Incendio galpón Brevi

Investigan las causas del incendio

Hasta el momento no se pudo determinar cómo se inició el incendio, lo que deberá ser determinado por las pericias encomendadas a Bomberos y a los integrantes del Gabinete de Criminalística de la policía, las que se iban a desarrollar en el transcurso de las próximas horas.

El hecho generó una gran conmoción en la comunidad de Allen, dado que se trata de uno de los establecimientos frutícolas más tradicionales de la región, y fuente de trabajo de muchos vecinos que aguardan con ansias el inicio de la temporada.

incendio motele El foco principal del incendio había sido sofocado, pero horas más tarde las llamas se reavivaron.

Ardió en llamas el predio de un motel en Allen

Un incendio de grandes dimensiones se registró en el predio del Motel “Cucu” de Allen en horas de la mañana del 15 de enero. El fuego se inició en el patio del lugar, donde las llamas afectaron pastizales y el cerco perimetral de cañas. El siniestro movilizó a dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil para controlar la situación y evitar el avance del fuego.

El foco ígneo se desató en el sector externo del motel alojamiento, lo que provocó que se propague rápidamente debido a la vegetación seca y el material del cerco de cañas que facilitó la combustión. Además, las altas temperaturas registradas esta mañana podrían haber sido determinantes en el incendio.

incendio motell

El fuego fue rápidamente controlado y no afectó a las instalaciones del motel

Ante el avance de las llamas, se realizó un operativo en conjunto con dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil para controlar la situación. Tras un intenso trabajo, el incendio del foco principal fue contenido. Sin embargo, horas más tarde las llamas se reavivaron y motivaron una nueva intervención de los equipos de emergencia para combatir el fuego.

El operativo en conjunto evitó que el fuego alcance las instalaciones internas del "telo" o se extendiera hacia otros sectores. El hecho de que el fuego haya sido controlado rápidamente, benefició a los clientes del motel alojamiento, que no necesitaron interrumpir sus actividades en las instalaciones.

En paralelo, se indicó que se inició la investigación para determinar las causas que originaron el incendio.