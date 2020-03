Merlo, señaló que a partir de este viernes se desalentará el tránsito de vehículos hacia los principales destinos cordilleranos de la provincia, con retenes de policía en Senillosa, Arroyito, Picún Leufú, Las Lajas y Loncopué, entre otros puntos.

"No les van a permitir ingresar a las localidades cordilleranas de no poder demostrar que son residentes y deberán regresar a su destino de origen. Le pedimos que tomen consciencia y que no se llegue a hacer uso de la fuerza pública, sostuvo la funcionaria.

La ministra indicó que se tomó esta determinación dado que se observó movimiento vehicular hacia el sur. Les pidió que posterguen sus reservas, no viajen y se queden en sus hogares ante la pandemia del coronavirus.

“Nosotros entendíamos que cuando salió la disposición de otorgar licencia especial a empleados públicos y privados, quedaba claro y preciso que las personas se debían quedar en sus hogares y vemos afluencia a zonas cordilleranas, por eso hemos decido llegar adelante este operativo”, agregó.

Dijo que se debió destinar personal que implica un esfuerzo importante para la provincia. pero que se consideró necesario a modo de prevención, debido a lo que están observando en estas últimas horas.

Dijo que la restricción será en este periodo de fin de semana largo aunque se verá en el transcurso de los próximos el comportamiento de la población. “Se irá viendo cómo se desarrolla, esta mediada que está pensada para desalentar los viajes y esperemos que no tengamos que seguir con los retenes de aquí en adelante”, añadió Merlo.

