Maxi, el preparador físico que le pone onda a la cuarentena

“Empecé con un gran futuro por delante, era toda una camada de pibes que venía en ascenso. En el año 1992 me salió la oportunidad de viajar a Buenos Aires para jugar en Huracán y, ese mismo año, pasé directamente a primera. Venía muy bien, pero me cortaron la carrera porque me pedían mucho dinero y, como mi mamá estaba apretada con una cuenta familiar, no pude continuar”, relató.

Desde ese momento, la vida de Maxi comenzó a tornarse cada vez más agobiante y el dolor de su frustración lo llevó a volcarse al consumo problemático. En medio de su batalla por recuperar su bienestar, decidió tomar clases de aeróbic en la localidad, ya que le permitía divertirse y olvidarse de todo lo malo que estaba ocurriendo.

"Mi historia es de superación personal, quiero demostrar que sí se puede salir adelante, que todo va a estar bien", expresó Maxi.

“En el 2001 me fui a vivir a Buenos Aires para seguir estudiando aeróbic y tuve la bendición de tener como profesores a los más grosos, la profesión me eligió. Llegué muy alto, pero lo alto que llegaba lo borraba con un codo porque tenía recaídas. Me volví a Cipolletti y la locura me siguió. Finalmente, pude hacer un tratamiento en General Roca que me ayudó a salir y a recuperarme”, confesó.

Desde ese momento, el cipoleño pudo rearmar su vida y dedicarse de lleno a dar clases y ponerse al frente de múltiples eventos realizados en la ciudad de Neuquén. “Estuve al frente de múltiples fiestas y eventos que convocan a miles de personas y hace un tiempo hasta hice bailar a Mariano Gaido”, detalló, entre risas.

Ingenio en tiempos de pandemia

El año 2020 vino acompañado de una pandemia de coronavirus que afectó al mundo entero y empujó a las personas a tomar decisiones y pensar en ideas para evitar vulnerar su situación económica.

"Cuando nos veíamos venir la cuarentena hablamos con mis compañeros. Ellos me dijeron que iban a hacer grupos cerrados y que iban a cobrar un monto determinado de dinero. Sin embargo, yo un día me fui a dormir y ahí me di cuenta de que lo que quería hacer era dar alegría y amor, así que acondicioné mi casa para empezar a dar clases por Instagram gratis”, relató el preparador físico.

Para poder tener un buen ángulo y los usuarios, una buena visión de la rutina, Maxi colocó arriba de la mesa una lata de enduido, una tabla y una caja para pegar su celular y, de esta manera, filmar. También empezó a comprar paquetes de gigas para transmitir usando los datos móviles. “Amo tanto lo que hago que no me importa si no tengo gente adelante, sé que están detrás de la pantalla y que la están pasando bien”, aseguró.

Hoy, a las clases virtuales ya se suman entre 200 y 250 personas de todo el país e incluso de otras partes del mundo, como México, Brasil, Chile y Estados Unidos. Se dictan todos los días a las 10 de la mañana y las 19. Tienen una duración de una hora y sólo es necesario contar con una cuenta de Instagram y mucha energía. Podes ver sus rutinas buscando su usuario maxidlsfitness o haciendo click acá.

Finalmente, contó que empezó a estudiar nuevamente para convertirse en profesor de Educación Física y espera, una vez que finalice la cuarentena y se reactive la ciudad, tener su propio gimnasio y, a su vez, continuar con las clases virtuales para quienes estén más lejos.

Una situación económica difícil

Como en este momento no puede salir a trabajar y no tiene sustento económico por la cuarentena obligatoria, el cipoleño le pidió a la gente colaborar con lo que puedan, si es que tienen la posibilidad.

“Empecé haciendo esto sin esperar nada a cambio, pero después me di cuenta de que también es mi trabajo y es lo que amo. Sé que hay mucha gente que no está en condiciones y no tiene dinero, pero también estoy seguro que habrá personas que puedan ayudarme, así como yo lo hago por otros. Todos son bienvenidos”, explicó.

Maxi de Los Santos

