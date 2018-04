Esto ocurre, en mayor o menor medida, hace diez años, tiempo en el que no se lograron cubrir los costos de producción de la fruta valletana. De esta manera, es evidente que la actividad no puede persistir en el tiempo.

“Es una vergüenza, además, la brecha que existe entre los precios del consumidor y el productor. No puede ser que la fruta esté cara y el productor se esté fundiendo. Además, estos precios altos disminuyen el consumo y termina siendo un círculo negativo para toda la cadena. Es verdad que no producimos como antes, ni 50 ni 40 mil kilos por hectárea; pero la crisis llevó a esto”, recriminó el chacarero allense.

Hace unas semanas, un grupo de productores del Alto Valle se reunió con el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, pero según Hernández no se solucionan los temas de fondo. En ese sentido, el dirigente aseguró que la prioridad debería ser bajar el altísimo costo productivo que los ahoga día a día.

“Ya es la segunda reunión que tenemos y las reglas no cambian para nada. En la mesa se habló de tecnificación, de cambio de variedades para llegar a diferentes mercados. Pero si no bajamos los costos, vamos a ser caros y no se podrá llegar a nada”, admitió el presidente de la Federación.

Esperan una decisión de arriba

Hernández aseguró que para que la actividad repunte se necesita, fundamentalmente, una decisión política de las más altas esferas de la Nación.

“Está muy bien el diálogo con Agroindustria, pero la decisión política para cambiar esto va más arriba del Ministerio, y van a tener que dejar de percibir algunos ingresos para que la actividad del productor repunte. Y cuando repunta el productor, mejora toda la economía de las regiones y se le devuelve al Estado con trabajo e impuestos”, aclaró el dirigente.