La frontera de Brasil, abierta para las frutas rionegrinas

Brasil no cerró la frontera a las peras y a las manzanas argentinas. Así lo informó el gobierno nacional, pese a que versiones periodísticas hacían alusión a esa noticia. "No es novedad que un camión vuelva con la carga. Pero desde Brasil no se tomó ninguna determinación, ni mucho menos se cerró la frontera", precisaron desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), ante la información que circuló en algunos medios sobre el rechazo de país carioca al ingreso de un camión con fruta del Valle.