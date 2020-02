Uno de los referentes de productores y regantes de la ciudad, Eduardo Artero, manifestó que de la eliminación de las retenciones para las economías regionales "se está hablando mucho" , pero no conviene hacerse ilusiones, a tenor de pasadas y frustrantes experiencias. "Es mejor no contar con el cordero hasta la parición", señaló, acudiendo a una expresión campera. Y, siendo más directo, agregó: "Hasta que no lo vea escrito y firmado, no lo consideraré cierto".

En su opinión, la presente administración nacional "no tiene todavía definiciones" sobre aspectos centrales de la economía, por lo que resulta mejor no anticiparse. Además, agregó que hoy las retenciones son una parte del problema de la fruticultura, una de las dos grandes fuentes de extracción de sus recursos. La otra es la que genera la gran diferencia entre el dólar oficial, que se consigue y utiliza poco, y el dólar que realmente se está utilizando en las operaciones económicas, por ejemplo, para la adquisición de insumos.

"El dólar a 60 o a 63 pesos prácticamente no existe. Todo se calcula a 83 dólares y nosotros tenemos que pagar lo que necesitamos a ese monto. Así no se puede trabajar", enfatizó.

Para el dirigente Carlos Carrascós, que se quitaran las retenciones a la fruta sería un acto "de justicia" porque la principal economía regional de la provincia "nunca" tendría que haberlas pagado. Recordó que la aplicación de este gravamen, a partir de 2002, fue porque se consideró que el agro obtenía entonces sobrebeneficios, pero esto ocurría solamente en la Pampa Húmeda y no en el resto del país. Para la fruticultura, "ha sido un robo".

Manifestó que la política de retenciones ha contribuido enormemente a la crisis regional y una de las consecuencias ha sido que con el tiempo "se haya eliminado medio Valle".

Según sus cálculos, la eliminación del tributo les permitiría a los productores recuperar al menos 2,5 pesos por kilo de fruta, con lo que, si hoy el precio por el kilo que venden ronda los $8, se podría pasar a $10,50. Una cifra que ayudaría a aliviar la difícil realidad de los chacareros.

