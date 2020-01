Piden reunión de todos los sectores de la fruticultura

Los chacareros son concientes de que, desde su puesta en vigor en 1990, la instancia ha tenido poca actividad. Sin embargo, como entre sus funciones figura la de acordar anualmente los costos y precios que regirán para el conjunto de la actividad y diversas cuestiones específicas que interesen a todos, consideran que la hora urge y llegó el momento de convocarla.

En la reunión de ayer en la sede de Fruticultura participaron, además del anfitrión Fernández, los titulares de las cámaras de productores de Cipolletti, Horacio Pierdominici, y de Fernández Oro, Carlos Zanardi, el referente independiente del sector Carlos Carrascós, entre otros dirigentes de la producción.

Zanardi destacó que, al presente, resulta de primera necesidad establecer las pautas centrales que regirán para la cosecha, entre las que el precio de la fruta figura como fundamental. Se espera que en los montos que se barajen al menos no sean inferiores a los que rigieron en la pasada temporada, cuando el kilo de fruta se fijó en 28 centavos de dólar, lo que en la actualidad equivale a unos 15 ó 16 pesos. También puso de relieve que hace falte contar con definiciones sobre la comercialización.

Indicó que el titular de Fruticultura les dijo que "no estaba en condiciones" de llamar a la Mesa, pero quedó en transmitirle el planteo a la gobernadora Carreras para que sea ella la que resuelva sobre el particular. Para los productores, la respuesta debe ser perentoria, al punto que la esperan para seta semana. En caso contrario, se evaluarán los pasos a seguir y no se descartan tensiones ni conflictos.

