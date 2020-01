Productores le exigirán respuestas a Fruticultura

El sábado, los productores habían arrancado con mal humor su asamblea, pues no podían utilizar la sede oficial. El secretario, Facundo Fernández, les había comunicado la postura. Así, el referente cipoleño Carlos Carrascós se mostró sorprendido por la determinación. En memoria del productor, no existía registro de una decisión de esta naturaleza. "Hace por lo menos 30 años que no veía una medida así", enfatizó, y recordó que han sido numerosas las reuniones que se han efectuado en el lugar, en momentos, muchas veces, de conflictos.

Según el dirigente, el funcionario explicó que las dependencias "no están para ese tipo de encuentros", en alusión a la convocatoria realizada por dirigentes y chacareros de distintas cámaras. "Me pareció medio raro lo que me dijo. Se rompió una larga tradición", aseveró. Igual, las deliberaciones se llevaron a cabo en el exterior del edificio. "A días de empezar la cosecha y de que concluyamos el esfuerzo de un año, los productores casi no tenemos certezas de nada. Por ejemplo, de dónde vender la fruta y a cuánto la podremos vender", manifestó y expresó su expectativa por la reunión de hoy con el secretario Fernández.

