Sin embargo, se estima que las decenas de mujeres que revelaron haber sido víctimas de Weinstein acudirán en calidad de testigos para reforzar las acusaciones en su contra.

Tras una audiencia previa en la que la Fiscalía planteará sus denuncias, el martes comenzará el proceso de selección del jurado. Mientras que las abogadas de las víctimas pretenden demostrar un patrón común en la conducta del productor, la defensa buscará convencer al jurado la existencia de “una relación continuada entre él y las mujeres".

Entre las figuras que alzaron su voz contra Weinstein y se espera que pasen por tribunales se encuentran las actrices Rosanna Arquette, Ellen Barkin, Rose McGowan y la ejecutiva Lucia Evans, quienes impulsaron los reivindicativos movimientos “Time's up” y “Me too”.

Incluso, distintos grupos feministas han convocado a marchas a la puerta de los tribunales en apoyo a las víctimas.

Weinstein se entregó a la Policía en mayo de 2018 y pudo conservar su libertad gracias a una millonaria fianza. Desde entonces, su salud sufrió un gran deterioro al punto de haber tenido que ser sometido a una cirugía de espalda, luego de que se lo vio trasladarse a las distintas citas legales ayudado con un andador.

En las últimas semanas, el productor brindó una entrevista al New York Post en la que "lamentaba" que el escándalo haya opacado su labor en Hollywood, lo que generó duras críticas por parte de los grupos “Time's up” y “Me too”.

Ayer hizo lo propio en la cadena CNN en donde afirmó que los últimos años “han supuesto una gran oportunidad para la autoreflexión”.

"Me doy cuenta ahora de que estaba consumido por mi trabajo, mi firma y mi búsqueda del éxito. Eso me hizo descuidar mi familia, mis relaciones y atacar a la gente a mi alrededor. Llevo en rehabilitación desde octubre de 2017. He aprendido a desprenderme de mi necesidad de control", dijo.

Sin embargo, aprovechó para cuestionar a “los medios” a los que les acusó haber contribuido a crear “malentendidos del público”.

