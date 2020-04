El Municipio pone un freno a los súper: solo podrán vender productos esenciales

Recordemos que la entrega domiciliaria se acota a cierta actividades, como fotocopiadoras y librerías, casas de repuestos de autos y talleres mecánicos, comercios que venden electrodomésticos, insumos de computación o insumos textiles relacionados al servicio de Salud, además de confiterías, parrillas, restaurantes y otros locales del rubro gastronómico.

Pero habilitar esta modalidad a todas las actividades comerciales que siguen paradas no será posible, al menos por ahora. "Es lamentable lo que está pasando con las pymes, pero seguimos las pautas de la pandemia que establece el comité de crisis y priorizamos la salud de la población. Sin salud no hay vida", advirtió el secretario municipal de Fiscalización, Cristian Blanco, en diálogo con LMCipolletti.

Y agregó: "Capaz que de forma gradual vuelvan a trabajar, pero ahora nos tenemos que adaptar a lo que viene. Estamos con una pandemia".

Por eso, y sin perjuicio del planteo que se trasladó desde la Cámara de Industria y Comercio, Blanco adelantó que le van a pedir a las grandes superficies que no vendan nada de ropa, calzado y artículos de cotillón y bazar. "Electrodomésticos y productos del hogar podrán vender pero bajo la modalidad delivery, como están haciendo otros comercios", acotó el funcionario municipal.

Todavía no sale la resolución municipal que establezca los alcances de la nueva disposición, aunque en el área Legales ya trabajan sobre el tema. "Ya hablamos con los gerentes de supermercados y hay predisposición para acompañar la medida de no vender más productos que no sean esenciales o implementar el delivery", comentó Blanco.

Advirtió también que el Municipio avanza en ese sentido, entendiendo que hoy muchos comercios no tienen ninguna posibilidad de venta. "Es lógico lo que plantean, es competencia desleal ", indicó.

También lo es el flujo de comercialización que se canaliza de manera on line, a través de Mercado Libre. Desde la CIC se había advertido que mucha gente compraba por esa vía artículos prohibidos por el DNU. Sin embargo, aunque el Ejecutivo reconozca que es competencia desleal, ahí no pueden intervenir. "Eso lo tiene que regular Nación, nosotros no podemos hacer nada", aseguró Blanco.

