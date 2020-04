Comercios cerrados podrían no pagar algunos impuestos

"Nos urge tratar el proyecto lo antes posible, por la situación que estamos viviendo. Es una pequeña tranquilidad, digo una pequeña, porque no vamos con una solución, para todos los comercios que no pueden abrir sus puertas. Hago esta aclaración, ya que hay locales que están habilitados para la venta (de productos esenciales), aunque la carga horaria sea menor. A ellos, la la iniciativa no los alcanza", expresó la concejal.

El proyecto busca proteger a los sectores comerciales, de producción y prestación de servicios como de atención al público que no están enmarcados como rubros esenciales. Larralde calculó que la exención del canon puede alcanzar a no menos de 4500 comercios cipoleños, por un plazo inicial de 60 días corridos desde el dictado de la presente norma.

Habrá una comisión de seguimiento para evaluar los casos que se presenten y verificar que se cumpla con la norma. La conformarán un integrante del Ejecutivo Municipal, la presidenta del Concejo Deliberante y un concejal por bloque.

Como el Concejo fue uno de los organismos del Estado que cerró sus puertas cuando se decretó la cuarentena, sus integrantes se reunirán de forma virtual para dar ingreso al proyecto en la comisión de Labor Parlamentaria.

Hoy está previsto que los concejales realicen una reunión virtual para El lunes 13 a las 10:30 hs se llevará a cabo la comisión de Labor Parlamentaria de forma virtual, para darle ingreso al Orden del Día de la próxima sesión.

Cadenas de supermercados, estaciones de servicios y otros comercios que venden productos esenciales no serán beneficiados con la eximición de sus obligaciones, pero la norma llegaría a alcanzar a los talleres mecánicos que hoy comienzan a trabajar luego de que se flexibilizara la situación para algunos rubros comerciales.

De acuerdo al proyecto, "es evidente la necesidad de adoptar políticas públicas adecuadas para enfrentar la grave situación económica que afecta a cada sector y en tal sentido brindar respuesta eficiente a fin de que puedan mantener la actividad y los puestos laborales".

También se advierte que, a los comercios les resulta muy difícil afrontar, en este contexto, todas las obligaciones tributarias, patronales y salariales. No obstante ello, la exención alcanza de forma exclusiva a los rubros y actividades comerciales que tuvieron que parar, en tiempos de pandemia.

"Todo lo que sea en beneficio de no pagar impuestos, es extremadamente justo, lo mínimo que se pueda hacer", consideró José Luis Bunter, de la Cámara de Industria y Comercio local.

