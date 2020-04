Es el segundo detenido consecutivo al que le dictan prisión preventiva domiciliaria y que el Estado deberá monitorear mediante el dispositivo de una pulsera o tobillera electrónica, para que de una vez cumpla con el confinamiento obligatorio que estableció Nación por decreto de necesidad y urgencia.

Antes de él cayó otro joven, de 26 años, que incumplió con la cuarentena cuatro veces, incluso para robar elementos de otra propiedad (Ver nota aparte). Este detenido tuvo la suerte de fijar un domicilio en la toma Los Sauces, y que su familia lo recibiera. Pero no parece ser el caso del nuevo detenido, quien permanece alojado en la Comisaría Cuarta porque el albergue que fijó como domicilio para cumplir el castigo le cerró la puerta.

Tobillera electrónica Ahora, le buscan domicilio donde cumplir la cuarentena

"La Justicia resolvió que cumpla prisión preventiva domiciliaria con pulsera electrónica hasta que finalice la cuarentena. Pero no se pudo llevar a cabo por falta de requisito de domicilio. Anoche avisaron que ese lugar es un albergue y no lo reciben con tobillera electrónica. Por lo tanto, la medida cautelar no se pudo cumplir y se fijó otra audiencia para resolver hoy qué es lo que va a pasar con el detenido", informaron fuentes judiciales a LMCipolletti.

Existía la posibilidad de que pueda ir a la casa de un amigo a cumplir la cuarentena preso y con tobillera electrónica, pero no era un hecho. "Están viendo si le encuentran algún lugar donde cumplir la cuarentena. Aún no encontraron domicilio nuevo, pero están intentado resolver", agregaron las fuentes.

Por la tarde de hoy se hará la audiencia para definir esta situación. No hay hora establecida aún. Mientras tanto, el hombre permanece detenido en la Comisaría Cuarta.

Desde la Fiscalía se informó que el hombre fue acusado de tres hechos por violar la cuarentena.

De acuerdo a la teoría fiscal, el 4 de abril, alrededor de las 08.35, fue detenido en Sarmiento y Teniente Ibañez. Volvió a caer el 9 de abril, en Tres Arroyos al 800, a las 11:36; y el 14 de abril resultó nuevamente demorado en Tres Arroyos al 700, cerca de las 17. La primera vez ingresó a la Comisaría 32; y las dos ingresos restantes fueron en la Comisaría Cuarta.

La calificación legal del delito es violación a las medidas contra epidemias (artículo 205 del Código Penal) y desobediencia a una orden judicial (artículo 239).

