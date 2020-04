El intendente de Lamarque le pidió a Provincia que mande médicos

“Esto de la pandemia es una cuestión de salud pública, y son ellos quienes nos dan los parámetros para seguir trabajando y tomando medidas. Por eso es que desde el Comité de Crisis le hacemos un pedido especial al gobierno de Río Negro para que nos manden profesionales para que nos ayuden a controlar la situación. Es un pedido que ya lo hicimos, pero lo volvemos a hacer: que nos manden profesionales que nos indiquen cuáles son las tareas que debemos realizar para controlar los contagios”, indicó Hernández.

El funcionario contó que la mayoría de los casos activos de coronavirus son de las mismas familias, es decir que son un grupo focalizado que se han contagiado entre ellos.

“Le pedimos a toda la comunidad que no salga de sus casas, que respete la cuarentena. Que nos cuidemos entre todos. No nos visitemos, no compartamos mates ni bebidas del mismo pico. De esa forma evitamos el contagio: el virus no camina, caminamos nosotros”, suplicó Hernández.

