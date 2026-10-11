Olimpo y San Martín de Formosa dejaron abierta la otra semifinal del Federal A

El que pase de esa serie irá con el ganador de la llave entre Cipo y Alvarado de Mar del Plata.

La otra semifinal por el primer ascenso del Torneo Federal A terminó sin diferencias. Olimpo de Bahía Blanca y San Martín de Formosa empataron 1-1 en el encuentro de ida y trasladaron la definición a la revancha, en una serie que todavía no tiene un favorito claro.

El conjunto visitante golpeó primero a los 23 minutos del primer tiempo, cuando Ceratto puso en ventaja a San Martín.

Olimpo debió trabajar para encontrar la igualdad y recién consiguió hacerlo a los 49 minutos, cuando Guille marcó el 1-1 definitivo.

El resultado dejó todo abierto para el segundo encuentro. Olimpo no pudo aprovechar la localía para sacar una diferencia, mientras que San Martín consiguió un empate valioso antes de jugar la revancha en Formosa, donde buscará aprovechar su condición de local para meterse en la final.

"Braian Guille"Por el gol del jugador de Olimpo que iguala el partido ante San Martín de Formosa y hace estallar al estadio. https://t.co/L70o9xASgG — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026

La otra llave también tuvo actividad este domingo. Cipolletti derrotó 1-0 a Alvarado de Mar del Plata en La Visera de Cemento, con un gol de cabeza de Cristian González a los 86 minutos. El Albinegro consiguió una ventaja mínima, pero importante, para afrontar el partido de vuelta en territorio marplatense.

La Reválida tuvo goles y series abiertas

Mientras los cuatro equipos semifinalistas del cuadro principal buscan llegar a la definición por el primer ascenso, la Reválida comenzó a definir su camino con una serie de cruces eliminatorios. La jornada dejó victorias importantes, empates y una diferencia amplia que puede resultar determinante para la vuelta.

Uno de los triunfos más contundentes fue el de Gimnasia de Concepción del Uruguay, que goleó 4-1 a 9 de Julio de Rafaela. El equipo entrerriano consiguió una ventaja de tres goles y quedó bien perfilado para la revancha. En otro de los encuentros con diferencia en el marcador, Fundación Amigos por el Deporte venció 2-0 a Atenas de Río Cuarto, con un doblete de Matías Persia, quien anotó a los 15 minutos del primer tiempo y a los seis del complemento.

También hubo festejos para Boca Unidos, que superó 1-0 a Bartolomé Mitre de Posadas gracias al gol de Agustín Alfano a los 40 minutos del segundo tiempo.

En los demás encuentros finalizados predominaron las igualdades. Costa Brava y Villa Mitre empataron 1-1, con goles de M. Rivas y Pérez; El Linqueño y Douglas Haig terminaron 0-0, al igual que Juventud Unida de San Luis y Sol de América. Además, Sportivo Las Parejas igualó 1-1 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

En estos momentos, Sportivo Belgrano y Sarmiento de La Banda empatan 1-1 a los 68 minutos. Lesman había adelantado al conjunto cordobés y Roldán marcó para los santiagueños.

El sábado, Deportivo Rincón cayó de local por 1 a 0 con Kimberley de Mar del Plata, y Defensores de Vilelas no pudo con Gimnasia de Chivilcoy, ya que empataron 1-1.

El viernes Argentino de Monte Maíz derrotó 2-0 a San Martín de Mendoza como visitante, mientras que Juventud Antoniana aplastó a Huracán Las Heras en Salta por 3 a 0.

Todos los equipos que definen en casa las series que están en juego, tienen ventaja deportiva en caso de empate en el global.