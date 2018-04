Si bien no realizó una denuncia penal o policial, Leandro Franccesco, de 19 años, decidió recurrir a los medios para contar su aberrante experiencia. “En 2016 estaba con un amigo en un boliche de Cipolletti y se me acercó a decirme que le parecía lindo”, relató el joven en una entrevista a LMN. “Yo no sabía quién era, en un momento me tocó y me dijo si le daba mi número”, sostuvo el joven.

Tras negarse varias veces, Franccesco le dio su número de celular y días después comenzó a recibir mensajes del hombre, que le insistía para encontrarse e incluso le dijo “si querés te doy 1000 pesos”. En ese momento, el joven se negó y lo bloqueó. “Hace una semana me enteré de quién era y decidí hacerlo público por si a otro chico le pasó, para que se anime a denunciarlo”, expresó el joven.

Por el momento, Cohen Arazi está detenido en el marco de la causa por una red de prostitución infantil. A través de los testimonios de las víctimas se conoció que distintos hombres les ofrecían a los adolescentes dinero y ropa a cambio de encuentros sexuales.

“Siento mucha bronca, espero que la Justicia actúe. Estuve a punto de ser una víctima más. Por suerte supe decir que no", dijo Leandro Franccesco, joven que denunció al RR.PP.

