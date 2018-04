En diálogo con TyC Sports, Verónica dijo que su hijo está muy afectado por lo que pasó. “No me habla mucho. Va a salir de todo esto porque sé que es muy valiente y reconoce que se equivocó. No queda más que seguir luchando”, expresó la mujer.

“No sé qué pasó que mi hijo hizo esto. Él me dice que se equivocó, nunca pensó en las consecuencias. Lo vivía como algo común dentro de la pensión, como cualquier charla con cualquier chico”, expresó al reconocer que el joven fue víctima y que luego hablaba de los encuentros con otros jóvenes -por eso fue señalado por una de las víctimas-. “Él ya no lo estaba haciendo. Trabajaba en un restaurante de 17 a la medianoche. Lo mandaron mal al frente sin saber el tema. Mi hijo se equivocó. Él recibía plata y demás, como se publicó, pero también trabajaba. No estaba a cargo de ninguna red. Se supone que los que estaban en la red tienen mucho dinero y no tienen necesidad de trabajar”, relató la cipoleña.

La mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva, pidió que la Justicia “haga lo que tiene que hacer con estos malditos. Estas personas buscan a las personas más débiles”.

Explicó que los contactos eran por teléfono y que eran precisos sólo para organizar los encuentros cuando necesitaban plata. Uno de sus contactos era el árbitro Martín Bustos. “Lo vivió siendo menor, pedía un remís y salía”, contó.