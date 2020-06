La figura legal no está definida aún, pero Blanco le reprocha calumnias, insultos, amenazas y otros agravios.

"No vamos a permitir que siga mintiendo, ensucie al personal y tire el trabajo realizado por la borda. Es muy injusto todo lo que dice por no poder ingresar a la guardería un día después de las 19, cuando todo el mundo tiene que estar en sus casas para cumplir el aislamiento obligatorio", sostuvo.

También le reprochó que, como consecuencia de sus dichos, el intendente Claudio Di Tella haya recibido amenazas por parte de gente "fundamentalista" que la sigue a Acosta.

El funcionario municipal aclaró que de la cantidad de perros que hay en la isla sólo 60 son municipales. El resto, 240, son animales que llevaron dos particulares que ocuparon parte del predio y de ahí no se quieren ir. "Sin embargo, no se dejó de asistirlos", afirmó Blanco. Y aseguró que se les provee alimento todos los días y a todos, a razón de 7 mil pesos diarios; además de agua potable que sacan de una perforación.

"Por respeto al trabajo y al orden que se le está dando a la guardería canina, Acosta no puede decir todas las cosas que dice, o mostrar fotos que son viejas y no se corresponden con esta gestión, sin medir las consecuencias", enfatizó.

Destacó la presencia de un sereno y de los empleados que van a trabajar, como así también la iniciativa de un quirófano para perros que se está montando para esa zona.

Blanco aseguró que a "Acosta jamás se le prohibió el ingreso al refugio". Pero aclaró que "existe un reglamento para entrar que tiene que respetar. No vamos a permitir que haga lo que quiera. Hay un orden por el cual si va de 7 a 18 no hay problema para entrar. Si va más tarde, no es posible para ella ni para nadie".

Las críticas de Acosta siempre estuvieron vinculadas a las condiciones del refugio canino en la Isla Jordán. No empezaron con esta gestión, pero el conflicto se tensó tanto que alcanzó ribetes nacionales que eran impensados por el gobierno municipal.

Puntualmente, las objeciones recayeron en la figura del intendente Claudio Di Tella, a quien el conductor Montero le cargó la responsabilidad de dejar morir de hambre a los animales.

"Es fácil escuchar una sola campana y mentir. Nosotros no nos merecemos que nos insulten de esta manera, o que digan que matamos perros, cuando estamos haciendo justamente lo contrario. No sabemos cuál es el ego de Acosta y qué está buscando. Todas las otras proteccionistas hacen su trabajo. Pero no le vamos a permitir que siga mintiendo", cerró el funcionario.

