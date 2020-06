Limitaron el ingreso de proteccionistas al refugio y hay polémica

A pesar de la prohibición, Acosta ingresó al predio y aseguró que continuará yendo dos veces por semana. "Si me meten presa por lo que hice, cuando salga volveré a ingresar y si me meten presa de nuevo, voy a volver a entrar de nuevo. El Municipio, que no ha hecho nada por el refugio y por los perros, no puede impedirnos el acceso a quienes ayudamos a los animales sin cobrar un peso y poniendo de nuestro bolsillo para que estén un poco mejor", enfatizó.

Las voluntarias habían tenido diferencias y disputas tanto con las autoridades de la pasada administración como con la actual, pero no se había llegado a esta tensión extrema. Acosta advirtió que ya cuenta con asesoramiento legal para iniciar acciones legales contra el Ejecutivo, para lo que se apoyarán en la ordenanza sobre el voluntariado local que está en vigencia.

