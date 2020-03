Clausura KPLA Anahí Cárdena

La orden de clausurar el pub fue del Juzgado de Faltas, desde donde indicaron que se trata -por el momento- de una medida cautelar necesaria para la prevención de riesgos de acuerdo a la resolución 523/20. "Llegado el plazo procesal oportuno se fijará en caso correspondiente una multa", agregaron.

Placa Coronavirus

En tanto, el dueño de Kpla aseguró que no entiende el por qué de la clausura: "Si bien existe una ordenanza de crisis o nacional que hablaba de no más de 200 personas, mi local esta dividido físicamente entre el piso de arriba y de abajo, que no se comunican. Ellos lo contaron como uno y dijeron que habían más de 300".

Al respecto, detalló que en ninguno de los pisos el número de personas superó los 200.

Clausura KPLA Anahí Cárdena

LEÉ MÁS

Salieron a controlar la restricción de personas por el coronavirus

Coronavirus: la Muni prohibió los eventos sociales masivos del ámbito privado

Aumentaron a 68 los casos nuevos positivos en el país

Menos gente en los bares cipoleños y cierres de gimnasios y clubes por prevención

El pánico ya deja góndolas sin productos esenciales

Acuerdo con gremios para garantizar servicios en las escuelas