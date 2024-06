Persistente deterioro en el funcionamiento del Hospital

El éxodo de profesionales por los bajos sueldos, las dificultades para mantener servicios y la no reparación de equipamientos básicos complican al Hospital.

Los hospitalarios no solamente exigen una recomposición real de sus salarios sino que, además, plantean la necesidad de una recuperación en las prestaciones a la población.

Pese a las expectativas, no logra repuntar la situación del Hospital. Y desde el Ministerio de Salud no surgen todavía las respuestas que se esperan. El área de Pediatría sigue cerrada, salvo en la guardia, continúa sin reparar el tomógrafo de la institución, aún no funciona el resonador magnético y continúa el éxodo de profesionales por los bajos salarios.