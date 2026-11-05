Más de 100 autos abandonados en las calles de Cipolletti: la severa advertencia de la Municipalidad

En las últimas horas se retiró un nuevo vehículo en el marco del Plan Integral de Limpieza Urbana. A cuánto ascienden las multas y el mensaje a los propietarios de los vehículos.

Uno de los más de 100 autos abandonados en la calle en Cipolletti.

En el marco del Plan Integral de Limpieza Urbana , la Municipalidad de Cipolletti sigue retirando autos y vehículos en general abandonados de la vía pública . En esta oportunidad, se retiró un automóvil ubicado en calle Corrientes 115 .

El objetivo es recuperar espacios públicos, mejorar la seguridad y mantener una ciudad más limpia y ordenada. Desde el inicio del programa ya se retiraron más de 100 vehículos abandonados en distintos puntos de Cipolletti.

A modo de avertencia, desde la Muni recordaron a los propietarios que abandonar un vehículo en la vía pública puede generar multas de hasta 9 millones de pesos , además de los gastos de grúa y depósito. Los titulares son previamente notificados y cuentan con un plazo para retirarlos .

El caso más reciente de un auto retirado de la vía pública. Ocurrió sobre calle Corrientes.

De acuerdo con la normativa vigente, un automóvil entra en esta categoría si permanece en la vía pública, banquina o sectores de acceso público sin moverse por más de 48 horas. También se consideran en infracción aquellos rodados que no posean su correspondiente placa de identificación o que exhiban condiciones evidentes de deterioro y desuso.

Por su parte, el Juzgado de Faltas detalló el fuerte impacto económico que tienen estas sanciones. Las multas aplicadas oscilan entre las 300 y 5.000 Sanciones Administrativas Municipales (SAM). Con el valor actual del SAM fijado en $1.786, sumado al costo del servicio de grúa, la penalización total por mantener un auto abandonado en la calle puede llegar hasta los $9 millones.

Cómo realizar la denuncia

Los trabajos de relevamiento se nutren principalmente de los reportes de los propios habitantes de la ciudad. Para denunciar un vehículo abandonado, el Municipio de Cipolletti tiene habilitados diferentes canales de comunicación: Central de Atención al Ciudadano (Línea telefónica 147), página web oficial (chatbot disponible en cipolletti.gob.ar) y la línea de WhatsApp (solo mensajes al número 299-5720565).

"La colaboración de los vecinos es fundamental", señalaron en el comunicado que difundió la Muni, que sigue retirando autos abandonados de las calles de Cipolletti.