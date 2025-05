La UTA anunció un paro de colectivos: qué pasará en Cipolletti

La UTA fue uno de los pocos gremios que no se sumó al último paro general lanzado por la CGT, pero definió una medida de fuerza en medio de su negociación salarial. La negociación entre las partes se empantanó luego de que las cámaras del transporte (FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) ofrecieran tres sumas no remunerativas : $40.000 a pagarse el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. La UTA rechazó esa oferta por considerarla insuficiente, y se mantiene firme en su reclamo por un sueldo básico de $1.700.000 .

El cuerpo de delegados de la UTA en las zonas norte, sur, oeste y en la Ciudad de Buenos Aires pidió al Consejo Directivo Nacional del sindicato que convoque a un paro por tiempo indeterminado , y en un comunicado afirmaron: “Llegamos al día de hoy con una crisis alarmante por la pérdida del poder adquisitivo. Ya no hay más tiempo, nuestros compañeros no pueden esperar que las respuestas dependan de acciones tibias o conformistas que terminan en acuerdos salariales a la baja”.

En principio, sin embargo, se definió una huelga de 24 horas prevista para este martes. La huelga será confirmada en las próximas horas si no hay avances en las gestiones del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, que negocia a contrarreloj para intentar evitar la protesta.

La medida de fuerza se lanzó para el AMBA, por lo que en Cipolletti y el resto de Río Negro los ramales funcionarían con normalidad. Sin embargo, a nivel central hay planteos de endurecer la huelga y podría impactar también en los servicios de media distancia.

Desde la UTA Río Negro aseguraron que la negociación continúa en marcha y esperan novedades antes de definir medidas e fuerza en los servicios urbanos e interurbanos.

En Bariloche esperan la decisión nacional

En la seccional Bariloche de la UTA mantienen el alerta y no descartaron la suspensión del servicio. Pablo Figueroa, titular del gremio en la ciudad más poblada de Río Negro, aseguró a Radio Seis que se están llevando a cabo gestiones entre UTA a nivel nacional y el gobierno para tratar de destrabar el paro anunciado para mañana.

Fue decretada por el consejo nacional de la UTA por lo que "tenemos que esperar que se realice esta reunión". Luego se anunciará si se realiza o no. "Es una medida a nivel nacional, Bariloche va a sumarse a este paro", afirmó el dirigente gremial y precisó que la reunión está pactada entre las 11 y 14.

Consultado respecto a la situación de los trabajadores en Bariloche manifestó que no sólo para los trabajadores de la UTA sino que "los que están sufriendo este ajuste, con paritarias que no son libres, es el trabajador de base, la situación es complicada, las cosas aumentan día tras día, los trabajadores ya no están pudiendo pagar alquileres, tarjetas, etc".

Respecto del salario de un chofer explicó que es aproximadamente de un millón y medio, aunque es relativo a la antigüedad.