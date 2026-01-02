La presunta estafa millonaria al Brujo Atahualpa de un conocido cantante de cumbia en boliche de Cipolletti

Videos y documentos. El gurú más famoso de la región y su hijo denuncian haber sido víctimas de un engaño. Ya interviene la justicia. Qué dijo a LMC.

El Brujo Atahualpa asegura que la estafa a su hijo, "de parte de Mc Caco", los perjudica en "20 millones de pesos".

El Brujo Atahualpa y su círculo íntimo esperan arrancar este 2026 mucho mejor de lo que culminaron el 2025 . Es que la familia vivió un mal trago sobre el cierre del año anterior y ahora inició una campaña pública para denunciar la presunta estafa de un conocido cantante de cumbia con el que “habíamos cerrado acuerdo y no se presentó a un evento que organizamos en un boliche de Cipolletti ”, confiaron a LM Cipolletti .

“Le adelantamos el dinero del show a Mc Caco , Fabián Flores, conocido popularmente como Papacho ; también los pasajes, si a eso le sumamos lo que invertimos en publicidad previa, la plata de las entradas que hubo que devolver debe andar por los 20 millones la suma ”, lamentó el gurú más famoso de la región siempre en declaraciones a este portal.

El caso ya está en manos de la Justicia y hubo una presentación de parte de los damnificados, más precisamente a cargo del hijo del popular chamán, en la Comisaría Segunda de Neuquén , ciudad en la que Atahualpa y su entorno residen.

Brujo Atahualpa y Mc Caco El Brujo Atahualpa lamentó la presunta estafa de la que fue víctima su familia. Apuntan al cantante Mc Caco.

Pero además de la denuncia formal, las supuestas víctimas ventilaron el tema en las redes sociales, mostrando pruebas mediante un video que resume el hecho y que expone a Mc Caco y su banda.

“Los escrachamos porque fuimos estafados. El show de Mc Caco Fabián Flores fue cancelado tras pagos realizados y confirmados. Su representante y pareja Noelia Ortiz dejó de responder y no devolvió el dinero. Se adjuntan comprobantes de pago y chats que respaldan lo ocurrido" publicaron en redes sociales.

"Publicamos esto para informar, advertir y dejar constancia pública. Que no les pase a otros. Actualmente está todo en manos de abogados”, advierte el video.

presunta y millonaria estafa del cantante cumbianchero Mc Caco

“Firmamos el contrato para que se presentara el 15 de noviembre Mc Caco en Cipolletti, luego el manager Leandro Alonso nos informó que el grupo no podía viajar, por lo que logramos reprogramar para el 13 de diciembre. Al estar próxima la fecha comenzamos a enviarles mensajes al manager que nos respondió que se había desvinculado del grupo y que consultemos a Noelia Ortiz, la pareja y nueva manager de Mc Caco”, explicó el Brujo Atahualpa a este medio, información que al mismo tiempo su hijo aportó al comparecer ante las autoridades judiciales y policiales.

“Con ella sí logramos dialogar pero no pudimos obtener una respuesta satisfactoria y ya el 8/12 dejó de responder. Nos clavaba el visto, apenas. La suma que se le giró a ellos fue de $ 6.230.000, transferidos a la cuenta de Leandro Alonso. A eso hay que sumarle muchos otros gastos. Nos dejaron tirados con un boliche pago”, indicaron con impotencia.

También planeaban solicitar la “intervención del Departamento Delitos Económicos por la estafa que sufrimos, acompañando la presentación con capturas de las comunicaciones, copias del contrato y las transferencias realizadas”. A todo ese material tuvo acceso LM Cipolletti.

denuncia del Brujo Atahualpa en la comisaria La denuncia fue presentada en una comisaría de Neuquén, donde reside la familia.

El Brujo Atahualpa y la angustia de un padre

“Más que nada, además del perjuicio económico que en la Argentina de hoy es elevado, me duele como padre porque mi hijo, Dieguito, se está lanzando en la organización de eventos y esto fue una gran decepción y duro golpe para él. Pero bueno el consejo de padre es que hay que seguir intentando, siempre con honestidad y transparencia, los buenos tienen recompensa en algún momento. Yo la vi venir y algo le comenté, pero se tiene que hacer él, condiciones tiene”, reflexionó visiblemente angustiado.

Pagos del Brujo Los comprobantes de pago que, según la denuncia, le enviaron al representante del cantante.

Creer o reventar. Veremos si la denuncia policial logrará la recuperación del dinero o si esta presunta estafa servirá de enseñanza para el futuro.