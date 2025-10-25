Fernando Lombardo: el oficio de bailarín realmente abre todo un mundo de posibilidades

El joven Fernando Lombardo se dedica al arte del baile. Su oficio de bailarín lo llevó a Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Actualmente está instalado en Vietnam.

El joven bailarín neuquino Fernando Lombardo descubrió para su felicidad que su arte tiene mucha demanda y es bien pagado en el mundo del turismo y el entretenimiento del exterior.

Fernando Lombardo dedicó gran parte de su vida a aprender el hermoso arte del baile. Ahora, su oficio de bailarín le abrió las puertas del mundo . Contratado por empresas especializadas, participó de atractivas propuestas en Turquía y en los Emiratos Árabes Unidos y, actualmente, está instalado en Vietnam . Bailando , se puede llegar muy lejos.

Pronto a cumplir 34 años , se siente contento con los pasos profesionales que concretó. Estudió mucho, practicó mucho, compitió y pasó pruebas de aptitudes físicas muy exigentes. Todo ha sido provechoso. Acumulando méritos, se fue abriendo un camino propio, y sigue soñando con nuevos desafíos.

Sus pasos y movimientos de baile lo tienen, desde hace tres temporadas, transitando por aeropuertos, ciudades, hoteles y culturas que nunca imaginó conocer. Pero las oportunidades siempre existen para quienes están atentos y dispuestos a abordarlas y no dejarlas pasar.

FERNANDO LOMBARDO BAILARIN 2 Al joven neuquino Fernando Lombardo lo contratan en distintos países del mundo para dar muestras de su arte. La actividad de bailarín se cotiza bien en el sector del turismo y el entretenimiento internacionales.

El destino personal no suele conducir más de una vez hacia la puerta indicada, la puerta del éxito y de los logros genuinos. Muchas veces el destino cede ante una serie de puertas donde esperan la desilusión, el fracaso, el conformismo inerte, la costumbre empalagosa y tibia de entregar a diario el corazón y el alma a esfuerzos vanos y repetidos. Si se llega allí, el espíritu seguirá vivo, pero helado. Acostumbrado a no expresarse.

Pues bien, para Fernando la oportunidad se presentó gracias a unas audiencias que se llevaron adelante en Buenos Aires, impulsadas por un conocido que le comentó sobre las alternativas existentes, en el plano internacional, para aquellos bailarines que demostraran sus capacidades y estuvieran dispuestos a realizar presentaciones en países muy diversos, por períodos laborales que podían prolongarse por varios meses. Probó y la suerte lo acompañó.

Folclore, tango y música contemporánea

Pero todo tiene un antes, así como siempre tiene un después. Recordando su vida, precisó que "comencé a bailar a los 9 años de edad, en mi barrio, en Neuquén. A los 12 años, fui a Cipolletti" para profundizar en el aprendizaje y "a los 13 años, empecé a competir en folclore.

"El tiempo fue pasando, seguí estudiando, incorporando clases sueltas de jazz y de música contemporánea. Luego, me fui a estudiar a Córdoba una licenciatura en composición coreográfica. Allí estuve un año y, luego, partí a Buenos Aires, donde estuve un año haciendo baile" indicó el bailarín.

Volvió a la región, donde se puso "a cursar el profesorado de danzas, con orientación en folclore y tango", en la Escuela de Bellas Artes, de Neuquén. "Mientras hacía esto, me salió una audiencia en Buenos Aires, la hice y quedé. A partir de entonces, empecé a bailar, quiero decir, a trabajar afuera", sintetizó.

Shows en hoteles cinco estrellas

Fue un punto de inflexión, ya que desde ese momento, la vida de Fernando cambió para siempre. "Hace tres años que estoy viajando. Hay empresas, en diferentes países, que se dedican al entretenimiento. Así, por ejemplo, en la primera empresa que estuve, trabajábamos en hoteles de cinco estrellas, hacíamos la parte de los shows de la noche" indicó Lombardo.

En el mundo empresario internacional, existen firmas como la turca Seans Worldwide Entertainment o la muy conocida y tradicional Warner Bros que brindan este tipo de servicios relacionados con el entretenimiento y la diversión.

FERNANDO LOMBARDO BAILARIN 4 En tres años, el bailarín Fernando Lombardo ha podido conocer y trabajar en Turquía, Abu Dabi y Vietnam.

Su primera salida al exterior fue a Turquía. Más precisamente , a la ciudad turística de Antalya, que da al mar Mediterráneo, en el suroeste del país. En el lugar, realizó una temporada de ocho meses y explicó que fue una gran experiencia para ser la primera, ya que era el primer contacto con la danza de otros países y la interacción con bailarines internacionales.

Bailarín viajero en Turquía

Como experiencia, le encantó la estancia en la nación turca. Se trata de "un país muy lindo, muy movilizador". Y Antalya, con sus playas, su modernidad y su historia milenaria, no podía haber sido mejor lugar para arrancar su actividad de bailarín viajero. Por su puesto, se encontró con una cultura muy distinta, a tono con su impronta musulmana. "Al ir, sabemos que vamos a una realidad distinta y lo respetamos", enfatizó.

En materia artística, el elenco está conformado en su mayoría por argentinos, con algunos uruguayos y peruanos, le ofrecen al público un homenaje a la famosa cantante Madonna. La coreografía se basaba , su conjunto, en canciones de la ídola del pop. Para dar una impresión más intensa, una integrante del plantel, muy parecida a Madonna, se encargaba de representarla en el escenario.

Un parque en Abu Dabi

Su segunda excursión internacional fue a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, país de inmensa riqueza petrolera. Trabajó en un gran parque de diversiones para la Warner Bros, participando de un show de presentación diario. Entre sus colegas, había varios argentinos, ya que "estamos en todos lados. Adonde haya un contrato, siempre hay un argentino. Por suerte. Pero también había artistas de otras procedencias, turcos, rusos, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, muy variado".

Sobre la ciudad, puntualizó que "está hecha sobre un desierto" y que resulta notable por su edificación "ultramoderna". Su estancia en Abu Dabi se prolongó por siete meses, con un período de vacaciones intermedio que aprovechó para volver a la Argentina, a los afectos, a las amistades, a la patria entrañable.

En la actualidad se encuentra en Vietnam, donde terminará por cumplir un contrato por un tiempo extenso . Ya pasó una primera etapa de seis meses, tras la cual tuvo vacaciones durante un mes. Regresó a la nación asiática hace dos semanas y estrenará un nuevo espectáculo el lunes 27 de octubre. Se quedará un año, hasta octubre de 2026.

Fernando está encantado con Vietnam, con su gente. La voluntad y vocación de trabajo que demuestran son impresionantes . Al punto que, tras el mes en que tuvo vacaciones y se vino a la Argentina, se encontró, de vuelta en Vietnam , con que en un sector que conocía los trabajadores vietnamitas habían levantado "un edificio de 12 pisos. Lo hicieron en un mes. Son increíbles" agregó el bailarín.

Su labor de artista rítmico, desde el principio de su experiencia vietnamita, la lleva adelante en la paradisíaca isla de Phu Quoc, ubicada en el sur del país. Se trata de un centro turístico afamado y que convoca a visitantes de muy variado origen, pero sobre todo japoneses y chinos, además de naturales de la tierra del héroe nacional Ho Chi Minh, quien lideró la lucha contra los invasores franceses y norteamericanos en el siglo pasado. Americanos y europeos se ven menos, aunque también suelen contarse algunos entre los visitantes.

Vietnamitas tranquilos, libres y sin discriminación a la comunidad LGTBIQ+

Como personas, los vietnamitas "son un amor", entre otras razones, porque "no cosifican a la mujer, son muy tranquilos, son divinos". Además, como otro ejemplo, refirió que "acá está todo bien con los gays, son muy respetuosos". Son tan liberales en sus costumbres, que los gays "andan de la mano" por las calles, sin generar ningún tipo de reproche ni cuestionamiento. "En otros países, eso no pasa, no podría ocurrir", aseveró. Para más gusto, Vietnam es "un destino turístico económico, bastante barato" para el que quiera recorrerlo.

En relación con el oficio que asumió de bailarín viajero internacional, el neuquino fue muy franco, puesto que reconoció que, como tantas otras cuestiones, "tiene sus pros y sus contras. Estás re-lejos de los tuyos, extrañás a tu familia, a tus amigos, un montón de cosas. Pero, claro, tenés también otras cosas que valen la pena".

El sueldo completo, sin gastos

En el plano económico, es muy positivo, puesto que las empresas les gestionan las visas a las personas que contratan, les pagan los pasajes de los viajes y traslados y se hacen cargo de los gastos que insumen los alojamientos y la comida. En fin de cuentas, "te queda el sueldo limpio". Además, gozan de vacaciones prolongadas. Y, si bien el régimen laboral es exigente, con seis días de trabajo y uno de descanso, las jornadas pueden durar las ochos horas habituales pero también menos. Junto con los cuatro días libres mensuales, hay uno más extra, a disposición del bailarín.

FERNANDO LOMBARDO BAILARIN 3

Esto del entretenimiento en hoteles de cinco estrellas y en sitios turísticos mundiales "es un negocio cultural que funciona afuera. Porque hay muchas empresas y muchos países que lo ofrecen para el consumo" de turistas y de gente, en general, que pueda acceder a las actividades que se plantean. Al personal, se les paga en dólares o en euros, por lo corriente y según el país de que se trate.

Messi, mate y tango

Como argentino, Leonardo pudo comprobar que Argentina es conocida actualmente, en especial, por la figura de Lionel Messi, el gran astro del fútbol mundial. Esto ocurre más en Vietnam, en tanto que en Turquía o en Abu Dabi también se relaciona a la Argentina con el tango y...con el mate. Cuyo consumo se expande poco a poco por el ancho mundo.

"Yo estoy muy contento con mi profesión", enfatizó y dijo que, por ahora, seguirá viajando por la geografía del planeta, llevando su oficio, su arte, su pasión de bailarín.