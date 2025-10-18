De Cipolletti al podio nacional: las 11 mujeres que emocionaron en "Argentina Baila"

Once mujeres cipoleñas, de entre 40 y 62 años, clasificaron a la final nacional del certamen “Argentina Baila” y buscan apoyo para viajar a Mar del Plata.

Las cipoleñas clasificaron a las instancia nacional en Mar del Plata.

Once mujeres cipoleñas demostraron que la pasión no tiene edad. Integrantes del Taller Coreográfico de Plena Academia , viajaron a Bahía Blanca para participar en el campeonato nacional “Argentina Baila” , donde brillaron sobre el escenario y consiguieron su pase a la gran final en Mar del Plata , que se disputará del 28 al 30 de noviembre .

Con edades que van de los 40 a los 62 años , forman un grupo que combina entusiasmo, esfuerzo y amor por la danza. “No somos profesionales, pero lo hacemos porque amamos bailar”, contó su profesora Lorena Rodríguez , en diálogo con LM Cipolletti. “Venimos trabajando hace años, compartiendo clases, risas y la ilusión de crecer juntas. Este logro es el fruto de todo eso ”.

El grupo pertenece al gimnasio Plena Academia , donde desde hace años ensayan distintas coreografías dentro del espacio “Taller Coreográfico”. Bajo la dirección de Rodríguez, participan en la categoría senior , dentro del estilo free dance , una disciplina que combina distintos ritmos y expresiones con libertad creativa.

La profesora explicó que llegar hasta Bahía Blanca fue posible gracias al esfuerzo colectivo. “Teníamos muchas ganas de participar, así que hicimos rifas, clases especiales y distintas actividades para recaudar fondos. La comunidad nos apoyó muchísimo”, relató.

El viaje, más allá del resultado, fue una experiencia inolvidable. “Representamos a Cipolletti y a Río Negro con orgullo. La competencia fue hermosa, nos sentimos parte de algo grande y, encima, logramos clasificar. Fue una emoción enorme”, expresó Rodríguez.

Cipoleñas en Argentina Baila 2 El grupo participa en la categoría senior dentro del estilo free dance. Gentileza

Camino a Mar del Plata

Tras superar la instancia regional, las cipoleñas obtuvieron su pase a la final nacional. “Ahora viene el nuevo desafío: llegar a Mar del Plata. El campeonato será del 28 al 30 de noviembre y necesitamos reunir fondos para viajar, alojarnos y presentarnos como corresponde”, detalló la profesora.

El grupo ya comenzó a organizar nuevas rifas, bingos y clases especiales para recaudar dinero. Además, están en la búsqueda de sponsors y apoyo institucional, tanto del municipio como de vecinos y comercios locales. “Todo aporte suma. Queremos representar a nuestra ciudad y nuestra provincia de la mejor manera”, destacó Rodríguez.

La pasión que mueve todo

Más allá del resultado, estas once mujeres demostraron que la danza también es un espacio de encuentro, amistad y superación. “Lo hacemos por amor, por las ganas de seguir aprendiendo y compartiendo. Somos un grupo de amigas que disfruta cada ensayo”, remarcó la docente.

La final en Mar del Plata es, para ellas, mucho más que una competencia, es el cierre de un año de trabajo y el comienzo de un nuevo sueño. Después de esa etapa, los tres mejores grupos del país accederán a una mega final internacional, otro horizonte que las motiva.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través del Instagram @gymplena_cipolletti o directamente con la profesora Lorena Rodríguez.

Cipoleñas en Argentina Baila 1 Previo a la instancia nacional, el grupo necesita colaboración para costear los gastos de la competencia. Gentileza

El campeonato Argentina Baila reúne a artistas de todo el país que se lucen en diferentes categorías como Gimnasia Aeróbica para todos los niveles y categorías, además de Danzas y Ritmos que inician desde los babys infantiles hasta las categorías adultos, mamis y abuelos.

Durante el año, se presentaron diferentes instancias clasificatorias en puntos del país como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Paraná, Trelew, Chubut; San Pedro y Bahía Blanca, para confluir en la gran final internacional junto a países como Chile, Uruguay y Paraguay.