Cipolletti será sede del Campeonato Argentino de Bailes Latinos

El evento tendrá lugar en el Centro de Artes y Exposiciones “Roberto Abel” de Cipolletti. La competencia culminará con un baile Social de Gala en el Hotel & Casino del Río.

Cipolletti se convertirá en el escenario para recibir a competidores y bailarines de los ritmos latinoamericanos en una jornada que promete talento, movimiento y energía. Se trata del campeonato de bailes latinos que se desarrollará el sábado 27 en el Centro de Artes y Exposiciones “ Roberto Abel ” .

La competencia iniciará a las 14 hasta las 19 horas con la participación de 50 bailarines provenientes de distintos puntos de la Patagonia para desplegar su destreza en los ritmos como salsa, bachata, rumba y merengue . Será la primera vez que el campeonato se desarrolla como sede Patagonia . La competición tendrá lugar en el espacio cultural, ubicado en la intersección de Toschi y Tres Arroyos .

El campeonato forma parte del circuito de Mundialevents Producciones , reconocido en el ámbito de la danza por su alcance internacional. Además, será una instancia clasificatoria para dos competencias de gran prestigio: “ The Summit ”, en Estados Unidos y el “ Universal Dance League ” en Italia.

Yasmina Cejas, fundadora e integrante de Sincronía Productora en declaraciones a LMCipolletti explicó: “El campeonato nace de crear esta sincronicidad en el ambiente de la salsa y la bachata, de encontrar espacios donde podamos bailar socialmente desde un lugar más colaborativo, sin tanta competencia”.

Los ganadores del Campeonato de Bailes Latinos participarán en la final nacional de esta disciplina que se llevará a cabo en Córdoba los días 22 y 23 de noviembre de 2025. Por eso, los mejores de cada región buscarán destacarse en sus movimientos para representar al país en certámenes internacionales. Lo que suceda en Cipolletti será clave para los bailarines que aspiren a competir más allá de las fronteras.

“En esta ocasión quisimos traer una competencia a nivel mundial. Y es la primera vez que se va a hacer con sede patagónica, porque muchas veces la han traído años atrás pero solamente de Río Negro. Esta vez va a ser Patagonia y vendrá gente de Santa Cruz, Viedma, Bariloche, Chubut, San Martín de los Andes” agregó Cejas.

La jornada de baile contará con un cierre especial, un Baile Social de Gala en el Hotel & Casino del Río. La cita comenzará a las 23:30 horas y permitirá disfrutar de un espacio para compartir con los competidores y sus movimientos en las pistas.

Previo a la gala, a partir de las 21.00 horas, se desarrollará una antesala en el Oasis Resto Bar, ubicado dentro del hotel. Ese espacio ofrecerá un ambiente de salsa y bachata, además de un menú con opciones especiales para quienes asistan a la competencia.

Los organizadores recordaron que la entrada al espectáculo es apta para mayores de cinco años y cuenta con cupos limitados. La reserva y compra de accesos se encuentra disponible a través de la cuenta de Instagram @sincroniaproductora.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono +54 9 2984685665 o escribir al correo electrónico [email protected]. De esta manera, Cipolletti se convertirá en el epicentro regional del baile latino.

Agenda cultural para un fin de semana de temperaturas extremas

Con la llegada de un fin de semana que anticipa temperaturas extremas en toda la región, Cipolletti propone un abanico de actividades culturales para disfrutar puertas adentro. Desde el ritmo contagioso de la danza, hasta el humor, la filosofía y la música, este fin de semana se perfila como una excelente oportunidad para resguardarse del frío en los espacios culturales de la ciudad.

BAILAR UNA PASIÓN CIPOLEÑA.jpg Siempre son muy esperadas las muestras de los distintos talleres y escuelas de danza del Municipio. Las instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti se llenan de músicas y tradiciones distintas. Bailar, se baila. Y bien y mucho.

Sábado: filosofía y reflexión con María Eugenia Borsani

El sábado 28 de junio a las 19 será el turno del pensamiento crítico y la reflexión colectiva con el segundo episodio del ciclo “Como le digo una cosa”. La propuesta, que combina análisis filosófico, social y cultural con humor y cercanía, se titula esta vez “Espejito, espejito” y estará a cargo de María Eugenia Borsani.

Doctora en Filosofía y Profesora Consulta de la Universidad Nacional del Comahue, Borsani propone un modo alternativo de pensar y compartir fuera del ámbito académico, invitando al diálogo con el público. La cita es en el espacio teatral La Caja Mágica, ubicado en Mariano Moreno 354. El valor de la entrada es de $10 mil.

lucho miranda.png

Domingo: humor sin barreras con Lucho Miranda

El domingo 29 de junio, el fin de semana cerrará con una potente dosis de humor y emoción en el Complejo Cultural Cipolletti. A las 21, el comediante internacional Lucho Miranda presentará su show "Oscuro", una propuesta cargada de ironía, ternura y autenticidad.

Miranda, quien padece parálisis cerebral, se ha convertido en un fenómeno del stand up con presentaciones que recorren sus experiencias personales desde una mirada audaz y profundamente humana. Su éxito en el Festival de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Plata y Oro, y sus funciones agotadas en Neuquén, son prueba de un estilo que rompe estigmas y provoca risas genuinas. Las entradas para esta función están disponibles desde $27.000.