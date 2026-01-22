Eduardo Artero: "La Federación de Productores no representa ni consulta a nadie"

El referente de los productores y los regantes cipoleños Eduardo Artero manifestó que el titular de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, no consulta a nadie en el sector productivo para desarrollar sus iniciativas, para la que, además, no tiene ninguna representatividad. Se expresó así ante recientes gestiones efectuadas por Hernández ante funcionarios del Gobierno nacional por la actividad frutícola.

El presidente de la Federación de Productores se reunió con el jefe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y con la titular del Senasa, María Beatriz Giraudo. En el encuentro, concretado en General Roca, participaron también funcionarios provinciales de Río Negro y Neuquén y del INTA Alto Valle y dirigentes de la CAFI y de la Sociedad Rural valletana, entre otras personas relacionadas con la fruticultura regional.

En la ocasión, se abordaron temas estructurales del sector productivo, entre los que se contaron la lucha contra la carpocapsa , la expansión urbana sobre zonas productivas, el funcionamiento de la barrera sanitaria y el financiamiento para la compra de malla contra el granizo.

Eduardo Artero El dirigente local de regantes y productores Eduardo Artero cuestionó al presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, por no tener representatividad, por no llamar a asamblea y por no presentar balances, entre otras críticas. Francisco Sánchez V.

El dirigente cipoleño Eduardo Artero afirmó que los productores no fueron informados sobre el temario ni sobre la postura que llevó Hernández sobre cada uno de los puntos que se iban a tratar. "Nosotros, los productores, no sabemos nada" de la reunión, enfatizó.

Sostuvo que Hernández "no puede estar" en un encuentro, tal como el efectuado, porque no los consultó ni a los productores ni a las cámaras representativas. "No nos invitó" a discutir y establecer los puntos de vista de los chacareros, criticó.

Además, "no vi ninguna invitación que haya mandado" el titular de la Federación para la participación de las cámaras y los productores, continuó sus cuestionamientos. "Y, aparte, ¿a quién representa él?" en el cargo que ocupa, se preguntó, con evidente malestar en sus palabras.

Nunca presentó un balance

Indicó que Hernández "es una persona que dice que es el representante de la Federación de Productores, pero nunca llamó a asamblea, nunca presentó un balance" de su labor en la entidad.

"¿Cómo puede ser que sea presidente de la Federación?", se interrogó y dijo que "lo que pasa es que los únicos que decimos algo somos los de Cipolletti", lo cual acontece porque "la mayoría de las cámaras hace siete u ocho años que no llaman a reunión". Así las cosas, "¿a quién le rinde?" cuentas sobre las actividades y fondos que maneja.

Si Hernández no representa a nadie entre los productores, "¿a quién representa para estar como presidente de la Funbapa?", prosiguió, en relación con el otro cargo que detenta el interpelado referente federativo.

La Federación de Productores y las paritarias

"No sé, hay cosas que no se entienden acá", señaló e insistió en que el presidente de la Federación "no les pregunta" nada de lo que realiza a los productores. Este sería el motivo de que "todos los años va a las paritarias" del sector frutícola "y firma en desacuerdo. Entonces, que no vaya. Porque los otros firman y firman lo que ellos quieren", acotó, en alusión a los representantes de las demás instituciones y organizaciones que participan de la puja salarial sectorial.

"No propone nada, ni una propuesta pone" en esos y otros ámbitos y, lo peor, es que ahora "los productores todavía no terminan de cobrar la fruta del año pasado y él tampoco lo dice".

Nosotros ya no estamos más

El problema de que se esté dando todo esto se vincula a una dolorosa realidad, el declive constante del número de productores y del papel mismo de la fruticultura en la economía valletana. "Nosotros ya no estamos más, no existimos más", manifestó.

Con el paso de los años, "cada vez quedamos menos y cada vez hay más tierra abandonada. Y las chacras que están buenas las erradican y las hacen barrios. O las erradican y las dejan 20 ó 30 años erradicadas porque las compró una inmobiliaria" y Hernández "tampoco dice nada" de estas situaciones.

Sin plata para inversiones

En cuanto a las obras e inversiones que se prometen oficialmente, se mostró escéptico sobre su concreción: "da la impresión que es lo de siempre, que se va a invertir, pero no aparece nunca la plata".

Así, "todo lo que sea obras de riego ¿dónde están? El sistema de riego se está cayendo a pedazos acá" y los resultados son devastadores. Y ocurre, para colmo, la extraña coincidencias de que mientras en el Valle "estamos llenando de cemento la parte verde, las chacras" a raíz de los crecientes y desordenados procesos de urbanización, "en el sur", en la región andina del país, "se está quemando todo lo verde. Son unos vivos los seres humanos".

Sobre la posibilidad de extender la protección contra el granizo, Artero evaluó como difícil si no imposible la implementación de los planes de que se viene hablando. "Instalar una malla antigranizo vale más que la tierra, vale más que la chacra la malla. ¿Qué productor la va a poner?".

Tierras abandonadas a las plagas

El panorama se presenta desolador también para la lucha contra las plagas. En este caso, para los chacareros se dan circunstancias paradójicas. Porque hasta el que cumple con las medidas de combate puede ser sancionado, ya que puede ocurrirle que "las tierras que están abandonadas" en sus alrededores no las cure ni controle nadie, con el consiguiente peligro de propagación del insecto y los perjuicios respectivos.

Lo más lamentable es que los productores que trabajan siempre están en riesgo de que el Senasa le clausure la chacra. "Y al que está al lado, al que tiene las tierras abandonadas" no enfrentará ninguna consecuencia porque desde el organismo solo dirán que en esos casos "ah, no, no podemos hacer nada".

Al mismo Artero le sucede tener junto a su chacra en producción unas tierras que "están hace diez años abandonadas. Pero ellos, los del Senasa, dicen que no pueden hacer nada, que ellos no pueden entrar".

Temporada con poca fruta

A todo esto, la actual temporada de cosecha ya se sabe que no es buena y eso el dirigente lo tiene muy en claro. "Hay un 40 por ciento menos de producción que el año pasado", refirió y destacó que lo más complicado es que de la fruta disponible "una gran parte está marcada por el granizo". En su opinión, esta temporada "va a haber poca fruta y poca fruta buena".

"¿Hernández dice todo eso que le pasa al productor?", planteó y dijo que los productores no tienen cómo seguir, ya que "hay empresas que no le van a pagar la fruta". Resaltó, además, que el precio de la fruta es otro gran problema, puesto que, si se toma lo que paga la industria, "se cubre solamente, apenas, la cosecha".

Al contrario de lo que ocurre en la Federación de Productores, Eduardo Artero destacó que tanto el Consorcio de Riego local, que conduce, como la Cámara de Productores de Cipolletti, de la que es tesorero, tiene sus papeles y sus balances al día. "Está todo en regla. Y si todo anduviera como el Consorcio de Riego de Cipolletti, el Valle sería un vergel", remarcó.