Se conoció la verdadera razón por la que se inundó el predio del Club Cipolletti tras las versiones en Facebook

Eduardo Artero, presidente del Consorcio del Riego, reveló detalles del incidente que padecieron las instalaciones del Albinegro y apuntó contra la falta de prevención.

Este miércoles, una inundación en uno de los predios del Club Cipolletti sorprendió a propios y extraños en la ciudad. El ex Banco Nación que actualmente utiliza el Albinegro se llenó de agua y en las primeras versiones aseguraron que se trató de un problema en las compuertas de riego . Sin embargo, desde el Consorcio desmintieron esta versión y revelaron los verdaderos motivos.

Eduardo Artero , presidente del organismo, dialogó con LM Cipolletti y apuntó contra los motivos que circularon en Facebook en el que argumentaban que "abrieron las compuertas sobre calle Rimmele y se inundó todo". Lo que generó que el agua llegue hasta el predio del conjunto cipoleño y distintos vecinos comiencen su reclamo. En redes sociales no ocultaron su indignación y apuntaron contra el mantenimiento de la zona.

Sin embargo, el funcionario aclaró que "se inundó porque los bañistas taparon en algún lado , alguien le hizo obstrucciones". Y planteó que " la policía debería hacer recorridos para los bañistas deberían dejar de obstruir, porque si lo tapas sale por algún lado".

Inundacion Club Cipo 2

La solución a las inundaciones en el predio del Club Cipolletti

"La solución es que no tapen, pero lo que falta acá es un poco cultura, un poco de educación", opinó Artero, quien no ocultó su indignación ante la situación. En ese sentido, señaló que "parece que el sistema de riego es el que les molesta. Si causan problemas, la policía o alguien de defensa civil tendría que hacer recorridos continuos y que le prohíban a la gente que no tape. No hay problema con que se bañen pero que no tapen. Pero eso no lo hacen".

El presidente del Consorcio de Riego aseguró que "la policía pasa por al lado y no dice nada. Acá en la calle Maipú, está el destacamento a 50 metros y ahí siempre tapan con palets o con chapas y nadie les dice nada. También hemos visto los colchones que tiran los canales o sillones".

WhatsApp Image 2026-01-07 at 20.54.48_16x9 Obstrucciones registradas en uno de los canales de Cipolletti. Gentileza

Además, sostuvo que "si se previene, no se inunda. Se tiene que prevenir y la culpa no la tiene el sistema de riego. Y nosotros no podemos hacer nada". También, se mostró preocupado al plantear que "si vos vas, como yo voy o cualquiera, va a ver dónde están los bañistas, que todavía te agreden y te agarran a piedrazos".

Según el funcionario, el rol fundamental lo tiene la fuerza policial: "Tienen que prevenir que obstruyan los canales para evitar estos problemas". Y sostuvo que "estas son las consecuencias de la falta de prevención".

Antes de finalizar, apuntó contra el gobierno municipal y señaló que "hay cosas para legislar y prevenir cosas. No es culpa del consorcio, ni del regante, ni del riego, ni del canal. Y vuelvo a aclarar, no es culpa de las compuertas. Es culpa de que lo taparon".