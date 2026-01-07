Franco Amarfil extendió su vínculo con Cipo y su ficha sigue siendo albinegra

El volante, que viene de ser campeón con Independiente Rivadavia, renovó su contrato y volverá a salir a préstamo.

En el año de su centenario, Cipo se prepara con vistas al próximo Federal A en el armado del plantel. Pero además del plantel profesional, cuidar el capital del club es muy importante y en ese camino el club anunció este miércoles la renovación del vínculo con el futbolista Franco Amarfil .

El acuerdo, calificado por la entidad como "una renovación importante" , busca consolidar el presente y proyectar el futuro de la institución.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el club no sólo celebró la continuidad del vínculo jugador, sino que enfatizó el valor simbólico y material de su decisión. "El compromiso de Maxi con el Club no sólo se refleja en su palabra y su cariño de siempre, sino también en una decisión que representa un aporte significativo para Cipolletti", expresó la institución.

Las palabras elegidas sugieren que la renovación se realizó en términos favorables para la situación económica del club, un gesto que la dirigencia agradeció profundamente. "Agradecemos profundamente su gesto, su confianza y su sentido de pertenencia", añadieron, concluyendo con un mensaje claro: "Cuando el compromiso es genuino, el club crece".

La noticia fue recibida con entusiasmo por la hinchada en las redes, donde los comentarios al posteo oficial se llenaron de elogios tanto para el jugador como para la dirigencia por concretar esta continuidad.

Amarfil dejó de jugar en Cipo a fines de 2023 y luego tuvo dos préstamos: Nueva Chicago en la Primera Nacional e Independiente Rivadavia en primera.

amarfil firma

Destino todavía incierto

A fines del año pasado, Independiente Rivadavia de Mendoza había mostrado intenciones de hacerse de la ficha de Amarfil, pero el pago nunca llegó en los plazos acordados y en ese contexto la ficha sigue siendo de Cipo.

El volante fue campeón de la Copa Argentina con la camiseta de la lepra mendocina y eso lo puso en la gran escena del fútbol argentino, donde habría diferentes clubes interesados.

También está la posibilidad de que un grupo empresario lo coloque en alguna liga de Sudamérica.