Comercio: persiste la caída de las ventas y se ve un panorama "medio gris"

En la Cámara de Industria y Comercio, observan con preocupación que persiste la caída de las ventas y que todavía no se percibe una reactivación de la economía.

Persiste en el sector mercantil la caída de ventas y no se atisba por ahora ningún signo de reactivación. En la Cámara de Industria y Comercio (CIC), observan con preocupación que no se avizore un cambio en el panorama "medio gris" que se ha instalado en la economía y consideran que las últimas medidas del gobierno nacional no dan respuestas.

Bunter.jpg El dirigente José Luis Bunter manifestó que persiste la caída de ventas en el comercio local y que sigue sin llegar la esperada reactivación.

En este contexto, el referente de la CIC, José Luis Bunter, dio cuenta de una realidad muy complicada para el comercio y la pequeña y mediana empresa en general. El dirigente manifestó que la crítica situación está generando fenómenos nuevos, como el cese de la venta en almacenes y despensas de productos no esenciales o habitualmente caros, como son las latas de palmitos, que mencionó específicamente. Al no haber demanda, los comerciantes se abstienen de recibir este tipo de mercaderías.

Pero las dificultades serían mayores y más generales, ya que en la población se estaría dando el avance de “patologías” de índole “emocional”, que serían resultado del estrés por los inconvenientes en materia de ingresos, el dinero que no alcanza, los elevados precios de muchos productos y la falta de esperanza en una pronta mejora de la economía.

Bunter expresó que hoy existe temor en los comercios y pymes de que sigan aumentando los servicios, impuestos y alquileres y dijo que “con la caída de ventas que hay y lo flojo que está” la actividad puedan producir una “tormenta perfecta que nos complique”.

Indicó que “la caída de ventas es importantísima” desde hace ya un largo tiempo y refirió que “otro de los problemas que hay es la apertura indiscriminada de las importaciones” por cuanto “destruye directamente la industria nacional y no le genera las condiciones de competitividad. Con los costos de funcionamiento que tenemos que son tan altos en la Argentina es inviable competir con los productos que vienen de afuera. Es muy complicado lo que está pasando”.

En alusión al gobierno nacional, manifestó que “todos están esperando, todos están apostando, todos le están teniendo paciencia al presidente Milei y todavía están tratando de que se va a generar una mejora en la economía, pero la inflación sigue creciendo, no baja, se están tomando deudas para pagar deudas que tenemos y no para generar inversiones ni para reactivar pymes. Es preocupante”.

Se evitan productos no esenciales

Precisó que, ante la llegada de listas de precios nuevos, los comerciantes “de común acuerdo están tratando de suplir los artículos que vienen con incrementos para evitar las avivadas que hay. Buscan, en lo posible, no comprar cuando se generan aumentos. Eso es lo que nosotros estamos recomendando. Pero muchas veces es imposible no adquirir determinados productos” indispensables para la actividad.

En consecuencia, “se están supliendo algunos artículos de poca venta. Como están las ventas tan caídas, hay artículos que ya no se venden. Por ejemplo, los palmitos, para decir un artículo puntual. Esos productos que no son de extrema necesidad no se están consumiendo mucho, excepto en algunos establecimientos de grandes superficies o por encargos del sector gastronómico”.

Tales mercancías de escasa demanda en la población “se están postergando y se está optando, para sostener la actividad, por productos de mayor salida. Ahora, los productos de segundas marcas están tomando mucho protagonismo, porque son más baratos y porque la gente los está pidiendo”.

Sin reactivación en el comercio

Sostuvo que en la actualidad “no hay nada” que indique una reactivación en el comercio y señaló, con ironía, que “los que pueden ayudar a reactivar por ahí son los bancos, con líneas de crédito para las que te piden que vaya a firmar tu bisabuela acompañada con el padre, es decir, te generan un montón de requisitos que es muy difícil de cumplir”.

Acotó, de todos modos, que no todas las entidades bancarias se comportan igual y hay algunas que procuran impulsar “algún movimiento en la economía”, aunque con “tasas un poco altas”.

Más allá del aporte que pueda realizar, o no, el sector financiero, en la práctica existe otro factor, clave, que no se puede obviar. Se trata del nivel de ingresos de la mayor parte de la población. “Cuando el trabajador, que es el que realmente gasta, no tiene plata, todo se vuelve imposible”, enfatizó.

Indicó que el presidente Milei “dice que el sueldo del trabajador ha ganado con respecto al dólar. Probablemente, sí. Pero el parámetro que no toma él es el incremento de los servicios y de todos los costos en general, en alquileres, en agua, en luz y en gas que subieron un 400 por ciento. Esto hace que quede atrás, desactualizado, el sueldo del trabajador, que perdió poder adquisitivo. Y eso se nota en los comercios, la gente no tiene plata, no llega a fin de mes”.

Sobre remedios y enfermedades

Puso de relieve la situación de los jubilados, a quienes “les sacaron parte de los medicamentos, porque no les cubre todos, y encima ahora les quitaron en la parte de los medicamentos oncológicos. Hay puntos que no cubre el Pami. Se da el caso de jubilados que, estando solos en el mundo, o pagan el alquiler o comen o compra medicamentos. Tienen que elegir y entonces van postergando, hoy compra, los medicamentos, van pagando el alquiler y comen con lo que puede, y no puede pagar todo”.

Además, otro problema “que se está viendo y mucho es la parte emocional. La gente no se está dando cuenta, pero hay muchas patologías que se despertaron, muchas enfermedades que se despertaron por lo emocional, por el estrés que realmente se está viviendo. Hay gente que está pasando momentos muy difíciles, muy duros”.

“Pero bueno, algunos todavía quedan, algunas personas quedan, que piensan que este es el camino de salida. La verdad que nosotros lo vemos medio gris, porque vemos un mayor endeudamiento del Estado nacional, un mínimo movimiento con el poder adquisitivo del sueldo del trabajador, menos plata en la calle, más importaciones, menos industria y mucha gente que va a comprar afuera del país”, afirmó.