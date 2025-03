Fin de la moratoria para jubilados: cómo impacta en Río Negro

El fin de la moratoria que permitía jubilarse a quienes tenían la edad jubilatoria (65 años en varones y 60 en mujeres en el régimen general) y no completaban el requisito de los 30 años de aportes que establece la ley 24.241 impedirá acceder a la jubilación a miles de rionegrinos.

La Ley sancionada en 2023 con una vigencia de dos años, y que no fue prorrogada por el gobierno de Javier Milei , establecía dos modalidades, Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP) destinada a quienes tenían la edad jubilatoria cumplida, regularizaba aportes hasta el 2008 y Unidad de Cancelación Anticipada Previsional (UCAP), para personas que estaban a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria (Mujeres de 50 a 59 años, Varones de 55 a 64 años) y que regularizaba aportes hasta el 2012. En principio se interrumpe la UPDP y continúa vigente UCAP.

"La eliminación de UPDP de la Ley 27.705 significa que a partir del martes 25 se termina la posibilidad de que las personas mayores puedan jubilarse y pagar los años de servicios no aportados con un descuento de su jubilación, como ocurrió con las moratorias desde el 2004 a la fecha, por la vigencia de distintas leyes y decretos como la Ley 25.994, 26.970, 24476, y los decretos 1454/05 y 475/21, este último reconoció años de servicios por tareas de cuidado", manifestó el legislador Leandro García (Nuevo Encuentro).

El legislador cuestionó que con el fin de la moratoria "se interrumpe un proceso de inclusión previsional que se inició en 2004 y que permitió que Argentina tenga una de las tasas más altas de cobertura previsional, más del 50 % de los jubilados de hoy, lo hizo a través de las distintas moratorias, en el caso de las mujeres se estima que el 75% usó moratorias".

MARCHA JUBILADOS VETO FULMINANTE OTRA.jpg

En concreto, a partir de ahora, 9 de cada 10 mujeres tendrán que esperar a los 65 años de edad para acceder a un beneficio previsional y a la cobertura de PAMI a través de la PUAM (pensión del adulto mayor), lo mismo para 7 de cada 10 varones, que podrán acceder a esta pensión, si demuestran vulnerabilidad socio económica, y siempre y cuando no tengan una pensión por fallecimiento del cónyuge.

La PUAM establecida en la Ley 27.260 tiene un valor equivalente al 80% de una jubilación mínima. Es decir $223.297,37, en la Patagonia con Zona Austral es de $312.616.

Para García, de esta manera "se incrementa la vulnerabilidad de las personas mayores, sobre todo de las mujeres expuestas históricamente a la informalidad laboral y a cargo de las tareas de cuidado. Se estima que el 46% de las mujeres próximas a jubilarse el 47 % no tiene aportes y el 40 % tiene menos de 18 años de aportes, es decir, casi el 90% de las mujeres no ingresó a UCAP y cuando cumpla los 60 años no podrá jubilarse. Están condenadas a la PUAM.

La PUAM no es universal, para acceder a ella hace falta acreditar vulnerabilidad socio económica y no tener otro beneficio. Es muy común que quienes están próximos a jubilarse tengan una pensión por viudez (fallecimiento de cónyuge o conviviente) o que la gestionen después de jubilarse, la PUAM es incompatible con esta pensión, por la tanto las personas no podrán acceder a los dos beneficios.

Se estima que son alrededor de 250.000 personas a nivel nacional y 2600 en la provincia de Río Negro que no podrán jubilarse a pesar de tener la edad jubilatoria, el 70% son mujeres que tendrán que esperar 5 años más para acceder a una PUAM.

"Río Negro no tiene políticas para abordar esta situación, la única política diseñada para las personas mayores es el Siprove (Sistema de Protección de la Vejez) que ofrece una transferencia mensual de aproximadamente el 50% de una jubilación mínima para personas mayores de 60 años de extrema vulnerabilidad, siempre y cuando su conviviente no cuente con un beneficio previsional o no previsional, sin ofrecer ninguna cobertura médica especial. Insuficiente", manifestó el legislador.

Jubilados, en crisis

"Como venimos advirtiendo desde hace más de un año, la provincia no está ajena a las consecuencias del modelo económico implementado por el gobierno de Javier Milei, los jubilados son uno de los sectores más afectados por el ajuste fiscal, perdieron poder adquisitivo, cobertura de PAMI, acceso a créditos y beneficios de ANSES. En Rio Negro viven más de 115.000 jubilados y jubiladas, el 70% gana una jubilación mínima, es decir $ 400. cuando el costo de vida supera el $1.200.000 para que las personas mayores puedan cubrir alimentos, medicamentos, servicios, etc", detalló García.

El legislador opositor afirmó que "hay muchas cuestiones a resolver en materia de sustentabilidad previsional, pero en contra de lo que dice la prédica neoliberal de moda, hay que resaltar que antes de la primer moratoria de 2005 la cobertura con aportes y contribuciones del gasto de la Seguridad Social era del 53.3 %, y en 2015 con la tasa más alta de cobertura previsional, con la inclusión de 3 millones de personas al sistema y pagando la jubilación en dólares más alta de Latinoamérica, la cobertura con aportes y contribuciones era del 65% debido al crecimiento del empleo, los aportes patronales y el salario real".

"Cortar el hilo por lo más delgado, castigando a personas que trabajaron toda su vida y sufrieron informalidad laboral y desempleo, es una decisión política de la que Milei y sus cómplices en el Congreso deberán responder", concluyó.