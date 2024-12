Comercio: no se hace sentir todavía el "espíritu navideño"

A diferencia de otros tiempos, no se observa aún el tradicional "espíritu navideño" en los comercios y pymes en general ni tampoco en la población, aseguran.

Después del "mazazo" que representó la aprobación del paquete fiscal 2025, el comercio y las pymes buscarán aliviarse un poco de la amargura en las fiestas de fin de año. Lo harán con empeño, pero en un clima de "tristeza y desilusión" por las decisiones políticas que los perjudican. Para peor, "no hay espíritu navideño" todavía, y suena como alarma .

Las reflexiones pertenecen a José Luis Bunter, titular de la Cámara de Industria y Comercio local (CIC) e integrante de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN). Para el referente, el año que está por concluir no ha sido bueno, en general, para los empresarios pequeños y medianos. Y la eliminación del incentivo por cumplimiento fiscal y el consiguiente aumento en los Ingresos Brutos, sancionados por la Legislatura, no han hecho más que agravar la situación.

"Entendemos la compleja realidad de la falta de recursos de la provincia, pero estamos en un punto en el que no podemos recibir más recargos, más ajustes, en los alquileres, en la electricidad, en todos los impuestos. Nuestros clientes tampoco pueden sostener este incremento que es exponencial y lo más agresivo va a estar en los mayoristas, porque las mayores quejas que hemos recibido son de los mayoristas, que tienen muy poco margen de ganancia ", enfatizó.

Navidad La falta de "espíritu navideño" en comercios y pymes y también en sectores de la comunidad no es una buena señal para nadie.

Señaló que "en un país que tiene una mirada de bajar los impuestos vemos que se generan estos ajustes y quitas de beneficios para aquellas actividades económicas que no les queda más alternativa que trasladarlos a los precios. Y los que más van a sufrir todo esto son los consumidores".

Como la quita del incentivo no permitirá diferenciar a los comerciantes y empresarios pymes que son cumplidores en materia impositiva de los no cumplidores y todo "será exactamente lo mismo", las consecuencias ya se pueden anticipar, pues "se va a generar una mayor cantidad de evasión y muchas de las actividades económica van a migrar a la informalidad. Y todo esto va a ser exponencial".

"Tenés que bajar impuestos, no subirlos, tenés que generar beneficios, no quitarlos", manifestó y destacó que muchos de los legisladores con su actitud "le dieron la espalda no solamente al sector comercial y pyme, sino al pueblo rionegrino en sí y eso es lo que más nos entristece", aseveró.

Un mazazo de los legisladores

Tras resaltar la vocación al diálogo que tuvo y sigue teniendo su sector, sostuvo que "estas cosas que son tan importantes para nosotros y para la población en general no se pueden tomar a la ligera a esta altura de diciembre, donde estamos tratando de sostener la actividad económica. No es una época para tomar estas decisiones. Y, además, es un mazazo porque ahora estamos todos muy ocupados con un montón de cosas. Nos duelen, sí, nos duelen estas medidas tomadas por los legisladores, de espaldas al pueblo".

Entre los comerciantes y las pymes en general "no hay un espíritu navideño", pero, aun así, "le van a poner toda la garra para poder brindarles todas las posibilidades a los clientes, en todos los medios de pago posibles, con todas las promociones que nos permitan cada una de las actividades económicas, visibilizándolas en todas las redes, le vamos a buscar toda la vuelta para que los clientes y consumidores tengan los mejores beneficios, a los mejores precios que podamos aplicar y en las mejoras financiaciones, en la medida en que se puedan".

Vendrán más incrementos de impuestos

Sin embargo, "estamos atravesando una situación muy compleja y el próximo año se vienen incrementos en muchos impuestos provinciales y municipales que van a ser muy difíciles de afrontar".

"Insisto, entendemos la complicada situación de la provincia, pero a latigazos no vamos a sacar al caballo del barro, sino aliviando la carga, como dice el dicho. No podemos soportar más carga impositiva, porque así no vamos a salir adelante nunca".

Comerciantes cargados de angustia y responsabilidad

Al contrario que en diciembre de 2023, en que hubo una actividad más visible, "este año todo está muy tranquilo, cambiaron los hábitos de consumo, la gente va a juntarse en familia, pero no hay espíritu navideño, no hay gran movimiento. Se puede recorrer y no hay muchos comercios con luces, con guirnaldas, no hay un espíritu festivo. Los comerciantes están cargados de mucha angustia y responsabilidad", remarcó.

En la población, a su vez, tampoco se observa el tradicional espíritu navideño: "para nada". Indicó que la apreciación "no es un capricho mío, la misma gente lo ve, uno va caminando por la calle y se da cuenta que la realidad está muy compleja. No todos vivimos del petróleo y la energía. Y no hay una política de reactivación y desarrollo".