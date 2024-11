Fiestas privadas, alcohol y una denuncia: el escándalo viral que se desató en una escuela técnica

Familias de una escuela técnica de Neuquén expresaron su bronca y malestar tras tomar conocimiento de que la escuela se prestaba para armar fiestas privadas durante los fines de semana. Denunciaron que una vez festejaron el cumpleaños del director y en otra oportunidad, el cumpleaños del hijo del vicedirector. Los hechos, además, no serían aislados.

Incluso un alumno de sexto año radicó una denuncia en el distrito educativo que corresponde a la EPET 22 de Centenario, donde sucedieron los hechos. Se trata del expresidente del Centro de Estudiantes, Ángel Panero, de 18 años. A su vez, desde el Colegio de Profesionales Técnicos de Neuquén, su presidente Patricio Durán , solicitó al Consejo Provincial de Educación "que tome cartas en el asunto e investigue para que esto no quede impune".

escuela técnica fiesta denuncia

"Obviamente que no se puede hacer un asado o una fiesta, mucho menos consumir alcohol o sustancias prohibidas. Nosotros como Colegio Profesional de Técnicos de Neuquén pedimos que se investigue y lo que se dice no quede en la nada. Si se comprueba que el director es culpable, reciba un castigo. La escuela no es algo que se puede prestar para hacer cosas que exceden el marco académico", sostuvo Durán, en diálogo con LMNeuquén.

Festejaron cumpleaños, hasta del hijo del vice

Uno de los últimos episodios habría ocurrido el pasado 19 de octubre, cuando el propio director festejó su cumpleaños. Antes también habrían festejado el cumpleaños del hijo del vicedirector. "También hacen fiestas entre docentes", acotó el alumno denunciante a este medio.

Dijo que la denuncia que presentó en el distrito educativo que corresponde a Centenario fue contra el director por el mal manejo que hace de la institución. "Lo denuncié por las fiestas que dejó realizar los fines de semana y de las que fue partícipe. También por el consumo de drogas del equipo. Pido que se hagan un examen toxicológico en pelo y orina", manifestó.

escuela técnica fiesta denuncia

El expresidente del Centro de Estudiantes -organismo que se disolvió este año- advirtió que en el fondo lo que está en juego es "la ética y la moral que se nota que carecen estos personajes". Aseguró también que "no es algo que yo inventé" y las imágenes no lo dejan mentir tampoco. Además, lanzó: "El director tiene olor a porro, investiguen".

El joven está en sexto año y ya termina el secundario. Sin embargo, aseguró que "la lucha va a seguir. Si no la sigo yo, la siguen los padres que pidieron su renuncia".

Durán, por su parte, insistió con que el CPE tiene que intervenir y advirtió: "La EPET 22 es una escuela bastante sufrida por un montón de motivos. Siempre tiene quejas, ya sea porque no tiene clases, los talleres no están totalmente equipados... hay mucha desidia por lo que dicen los padres. Siempre se están quejando por algo. Ahora se suma esto".