Empleadas domésticas: "Estamos debajo del índice de pobreza total"

Estiman que son más de 13 mil empleadas domésticas no registradas en Río Negro.

Sin embargo, Sonia Kopprio , secretaria general del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico , mencionó a LM Cipolletti que “ la mayoría de las empleadas no están registradas ” y que muchas cobran muy por debajo de los montos oficiales.

“Hoy las compañeras trabajan por $12 mil o $15 mil la hora, no podemos regirnos con lo que marca la ley porque no alcanza. Ya nadie va a limpiar por lo que dice la escala oficial”, aseguró.

Sonia-Kopprio.jpg Sonia Kopprio, titular del gremio de las empleadas domésticas en Río Negro. Archivo

El problema es estructural. Kopprio advierte que incluso trabajadoras con muchos años de antigüedad son despedidas sin haber sido registradas nunca. “Estamos debajo del índice de la pobreza total. Y ahora que se terminó la moratoria, si no tienen esos años de aporte, el día de mañana no se van a poder jubilar”.

A esto se suma la falta de controles estatales que permitan garantizar el cumplimiento del convenio colectivo. “Ni el Ministerio de Trabajo ni la Subsecretaría pueden hacer inspecciones porque se trata de domicilios privados. El sindicato menos. Pero las asesoramos, respaldamos y hablamos con los empleadores”, explica. También denuncia que en ocasiones, cuando las trabajadoras se acercan a las delegaciones de Trabajo, “los empleadores ya se enteran y toman represalias, las despiden o les niegan el pago”.

Empleadas Domésticas (1).png La hora que fijaron las empleadas domésticas rondan los $12 a $15 mil ya que no les alcanza con lo que establece el marco legal.

Problemas recurrentes para empleadas domésticas

Otro problema recurrente es el incumplimiento del adicional por zona desfavorable, obligatorio en toda la Patagonia. “Desde 2016 es ley y se les tiene que pagar. Pero muchas vienen a denunciar que no se los reconocen”, relata Kopprio. Tampoco se garantiza el adicional por antigüedad, que desde 2021 debe abonarse en un 1% mensual por cada año trabajado.

Los riesgos de esta informalidad son múltiples. “Hemos tenido casos de accidentes laborales y como no estaban registradas, los empleadores tuvieron que hacerse cargo por su cuenta porque no contaban con ART ni seguros”, señala.

En Río Negro, se calcula que hay más de 13 mil trabajadoras de casas particulares, a las que se suman cuidadoras y jardineros. Sin embargo, no existen datos oficiales sobre cuántas están registradas. “Hemos pedido a las obras sociales y al ARCA información concreta, pero nunca nos dieron respuestas”, sostiene la secretaria general del sindicato.

Frente a este escenario, Kopprio es categórica: “Si la parte empleadora no quiere reconocer lo que le corresponde, la trabajadora tiene el derecho y el deber de intimar por telegrama. Y si no podés tener una empleada, no la ocupes”.

La desigualdad entre la letra de la ley y la práctica cotidiana refleja una deuda estructural con un sector históricamente invisibilizado. Mientras no haya voluntad política para controlar, fiscalizar y garantizar derechos, las empleadas domésticas seguirán sosteniendo tareas esenciales bajo condiciones injustas y precarias.