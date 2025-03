Movilización en el centro de Cipolletti contra la represión a jubilados y el acuerdo con el FMI

LMCipolletti estuvo en el lugar y dialogó con Luis Giannini, dirigente del gremio docente Unter: el 12 de marzo nos movilizamos acá en apoyo a la lucha de los jubilados y a las movilizaciones para que se termine la represión y no impidan el derecho a la libertad de expresión y a la protesta. Hoy se ha sumado toda esta situación del DNU, que sacó Milei, que no dice nada, que no se sabe qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a firmar con el FMI, hay muchos economistas, que están diciendo que es una locura lo que hizo".