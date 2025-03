Debate en el Congreso por el acuerdo del FMI: ¿Cómo votaron los diputados rionegrinos?

El Gobierno se mostraba confiado en la aprobación del DNU , ya que el bloque de La Libertad Avanza dialogó con los líderes de otros espacios parlamentarios y aseguraron contar con los votos necesarios para evitar el rechazo. Cabe destacar que con la aprobación de la Cámara de Diputados, ya no será necesario su debate en el Senado, lo que garantizaría su vigencia.

La postura de los cinco rionegrinos

Cinco son los diputados rionegrinos que votaron. A pesar de que sólo uno hizo público en sus redes sociales la intención de su voto, era sencillo saber que cuatro de ellos acompañarían el acuerdo y que sólo uno lo rechazaría.

La libertaria Lorena Villaverde fue en sintonía con su partido, por una cuestión obvia. Los diputados que llegaron representando al PRO, Anibal Tortoriello y Sergio Capozzi también acompañaron a su par rionegrina.

Por otro lado, Agustín Domingo, tomó la palabra durante la sesión y aseguró que el bloque Innovación Federal, del cual forma parte como representante de Juntos Somos Río Negro, también votará a favor: "le adelanto señor presidente la posición de nuestro bloque Innovación Federal de acompañar esta autorización al Gobierno para lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que le permita cumplir con esos objetivos y que le permita consolidar una baja permanente en la inflación, la que solo va a ser posible con un Banco Central saneado y fortalecido".

El único de los representantes rionegrinos que fue en contra del acuerdo fue Martín Soria, acompañando la postura de la oposición y del peronismo que votará negativo. "Cada vez que el pueblo argentino escucho ´blindaje´, no nos fue bien" indicó y agregó "no vamos a avalar este cheque en blanco para acordar con el Fondo Monetario (...) no vamos a acompañar este delirio de volver a endeudar a las futuras generaciones".

Embed Los socios de Milei blindaron el DNU ilegal para endeudar a la Argentina con el FMI.

Como en 2018 con Macri, la deuda solo servirá para garantizarle la fiesta financiera a los verdaderos jefes de Caputo y Sturzenegger.



Deuda ilegítima que pagaremos todos los Argentinos. pic.twitter.com/0rujRJrQVk — Martin Soria (@MartinSoria_) March 19, 2025

Cristina Kirchner y el pedido a todo el Partido Justicialista

En las últimas horas, la expresidenta Cristina Kirchner convocó a una reunión de urgencia del Partido Justicialista (PJ) para fijar una posición unificada antes de la sesión.

"Tenemos que ser claros: los diputados y senadores que voten por la aprobación del DNU 179/25 le estarían confiriendo al presidente Javier Milei las 'facultades extraordinarias' que son fulminadas con nulidad insanable y absoluta en el artículo 29 de la Constitución Nacional", indicó el partido en un comunicado.

"El Partido Justicialista rechaza en todos sus términos el DNU y cualquier operación de crédito con el Fondo Monetario Internacional que se realice violando el sistema normativo nacional y a espaldas del pueblo argentino", agregó el PJ.