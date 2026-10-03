Cipolletti celebra sus 123 años bajo un clima inestable: cómo estará el tiempo este sábado

El aniversario de la ciudad estará marcado por el viento. ¿A cuánto llegará la temperatura este sábado?

El tiempo en Cipolletti para este sábado 3 de octubre estará marcado por el viento.

Cipolletti llega este sábado 3 de octubre a su 123° aniversario con una jornada marcada por el viento . El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) anticipa que las condiciones de inestabilidad continuarán durante la jornada y que el viento tendrá protagonismo, especialmente hacia las últimas horas del día. La situación se extenderá durante el fin de semana.

La previsión será especialmente seguida debido a las actividades previstas por un nuevo aniversario de la ciudad. Quienes participen de propuestas al aire libre deberán tener en cuenta las ráfagas y un ambiente considerablemente más fresco durante la noche.

Para el sábado, la AIC pronostica una temperatura máxima de 19°C durante el día, con cielo mayormente cubierto. El viento llegará desde el oeste y tendrá una velocidad sostenida que podría rondar los 46 kilómetros por hora.

Uno de los datos más importantes del pronóstico estará en las ráfagas. Según el organismo regional, durante las horas diurnas podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, por lo que será una jornada ventosa en Cipolletti y alrededores.

Las condiciones cambiarán parcialmente durante la noche. El cielo estará despejado, aunque el viento no desaparecerá. Por el contrario, la velocidad sostenida podría alcanzar los 48 kilómetros por hora, con ráfagas cercanas a los 59 kilómetros por hora.

También se producirá un marcado descenso de la temperatura una vez que desaparezca el sol. La AIC anticipó una mínima de apenas 3°C, un registro que obligará a tener abrigo a quienes participen de actividades durante las últimas horas del aniversario.

La presión atmosférica prevista será de 1006 hPa durante el día y ascenderá hasta los 1012 hPa durante la noche. En ambos períodos, la dirección predominante del viento será del oeste, según la información difundida por la AIC.

La inestabilidad continuará durante el fin de semana

El organismo explicó que se mantienen las condiciones de inestabilidad en la región, con períodos de viento moderado hacia el final del día. Durante el fin de semana persistirán las ráfagas fuertes y continuará la variabilidad de las condiciones meteorológicas.

Para el domingo 4 de octubre se espera una leve recuperación de la temperatura máxima, que podría alcanzar los 20°C. Durante el día el cielo estará mayormente despejado y el viento continuará siendo uno de los principales factores meteorológicos.

La previsión indica viento del oeste de aproximadamente 41 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora. Por la noche, el cielo estará cubierto y la temperatura podría caer hasta apenas 1°C.

En ese tramo del domingo, el viento rotará hacia el sudoeste y alcanzará aproximadamente 43 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían ubicarse cerca de los 49 kilómetros por hora. La presión atmosférica ascendería hasta los 1015 hPa.

La tendencia anticipada por la AIC indica además que el comienzo de la próxima semana estará acompañado por un descenso térmico. Después de un fin de semana ventoso, las temperaturas volverán a bajar en el Alto Valle.