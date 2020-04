Barbijos: se vienen las multas a vecinos y comercios incumplidores

"Esperemos que no tengamos que multar a nadie, porque el efecto no es recaudar. Apelamos a la voluntad de cada uno, como así también a la responsabilidad de los comercios. El barbijo nos puede gustar a no, pero ya es obligatorio y se implementa por razones de salud pública, para no contagiarnos ni contagiar a otros", manifestó el secretario municipal de Fiscalización, Cristian Blanco.

Durante los días previos, los inspectores de Tránsito y de Comercio advertirán sobre la necesidad de instrumentar la medida, que ya rige desde este lunes, en todo el territorio provincial. "Por una cuestión de supervivencia, hay que mantener la distancia de un metro y medio y usar barbijo. Nosotros por supuesto que vamos a fiscalizar, pero aspiramos a que todos seamos responsables y cumplamos con la medida", acotó Blanco, en diálogo con LMCipolletti.

Inicialmente, la medida era una recomendación. Luego se estableció el uso obligatorio para las personas que transite por la vía pública, y ahora también incumbe a los comercios que permitan el ingreso de los vecinos incumplidores, en cuyo caso, la sanción a pagar es veinte veces más elevada que la que puede recibir un transeúnte.

Recordemos que no hace falta comprar el barbijo, ya que se permite el uso de tapa-bocas de fabricación casera, respecto de los cuales hay tutoriales muy sencillas a seguir.

Llevar a la práctica esta medida, y el cumplimiento de la misma, no será complicado de resolver en el caso de los comercios. Pero el panorama cambia a la hora de controlar que todos usen barbijos mientras circulen por la calle. "Vamos a tratar de hacer un registro, tomar los datos y despachar la notificación a domicilio (a los incumplidores pasibles de multa). Ojalá que no lleguemos a eso. La idea es que no cuidemos", apuntó el funcionario municipal.

En Neuquén, la obligatoriedad del uso de barbijos comenzó el viernes pasado y la multa asciende a 2 mil pesos.

Secuestros

Blanco recordó que la circulación está prohibida los domingos, incluso para los taxis, a menos que el pasajero pueda justificar la excepción o la emergencia.

Destacó el comportamiento desplegado por la comunidad cipoleña, el domingo de Pascuas, ya que la circulación fue casi nula, con un solo vehículo secuestrado, en infracción a la norma. "Hay que felicitar a los vecinos, el acatamiento fue muy alto", advirtió.

Desde que comenzaron los controles vehiculares, el pasado 26 de marzo, hubo 81 vehículos secuestrados. "En esto seremos muy duros", cerró el secretario de Fiscalización.

LEÉ MÁS

Reabren los bancos, pero todavía con varias restricciones

Exigen un registro de los clientes de supermercados

El STJ prorrogó el receso extraordinario hasta el 26 de abril