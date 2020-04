Luego de la conferencia de la gobernadora Arabela Carreras, en la que informó que el virus ya tenía circulación local, la directora del hospital cipoleño dijo que cualquier elemento que pueda bloquearlo ayuda a evitar la propagación.

“Con esto no estamos diciendo que ya pueden salir, sino todo lo contrario; eviten salir si no es sumamente necesario En esos casos, se puede usar barbijos o cualquier elemento de bloqueo, hasta una bufanda. Esto por ahora es una recomendación, y no una obligación como sí lo es en otros lugares”, indicó Muñoz.

Agregó que la recomendación es para personas con y sin síntomas de problemas respiratorios.

“Por ahora es sólo una recomendación para transitar. La medida más efectiva es mantener la higiene de manos y la distancia de dos metros entre personas. Lo del barbijo tiende a mejorar las medidas de prevención para la calle”, aseguró la directora del hospital.

Barbijos Una mujer fabricó una máscara con una botella plástica, y le sumó guantes de goma. Anahi Cárdena

Valcheta implementa el uso obligatorio de barbijos

Desde el lunes, la ciudad de Valcheta fue la primera de Río Negro en implementar el barbijo obligatorio para la vía pública. La disposición fue tras la recomendación del Gobierno de Río Negro y la confirmación de circulación comunitaria del coronavirus.

Según indicaron desde el Municipio, en Valcheta ya se confeccionaban barbijos caseros, o de uso extra hospitalarios, actualmente son más de 10 mujeres quienes los confeccionan gratuitamente, con asistencia Municipal.

La intendenta, Yamila Direne en coordinación con el Comité Operativo de Emergencias resolvieron implementar esta y otras medidas de protección, que fueron informadas por radios locales y páginas oficiales de comunicación municipal.

