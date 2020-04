La demanda de pan cae en picada por la pandemia

Graficó el momento mencionando con lo que le pasó ayer a él con un cliente. Se trata de un supermercado chino que en el pasado, antes de la pandemia y la cuarentena, le adquiría hasta 40 kilos de pan por día. Ayer, en cambio, solamente le recibió cinco kilos. "Es impresionante lo que está pasando", enfatizó el panificador.

Al parecer, el confinamiento casero y las restricciones a la circulación de la gente en las calles han provocado cambios en las costumbres de los clientes. Casi no están comprando el pan en los comercios y bocas de expendio habituales. Sin ironía, el panadero consultado refirió que probablemente haya mucha gente amasando y horneando pan en sus casas, algo que también permite un pequeño ahorro a muchas familias que están pasando un mal momento a raíz del asislamiento preventivo.

Por otro lado, el aprovisionamiento de insumos, en general, se cumple, pero con algunas dificultades. Es el caso de la harina, elemento básico de la industria, que cuesta un poco conseguir, pero no falta. Otros productos se abastecen con más regularidad.

Por fortuna, en el actual contexto, la mayor parte de los insumos no ha experimentado aumentos, al menos sensibles, en los precios, con lo que el valor del pan no se ha disparado en comparación con otros productos y bienes de primera necesidad. La manteca está cara, sin embargo, y la margarina, que la sustituye para especialidades más económicas tampoco está barata pero su valor no ha oscilado tanto.

Los panificadores que mejor están parados al presente son los que habían podido armarse de un stock amplio antes de las medidas contra la pandemia.

