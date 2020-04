Nuevos rubros comerciales se suman al delivery

Los interesados tienen que inscribirse en el registro municipal mediante un correo electrónico que deben mandar a fiscalizacion@cipolletti.gob.ar; y cumplimentar los requisitos que les pida el personal.

En diálogo con LM Cipolletti, el secretario municipal de Fiscalización, Cristian Blanco, comentó que las fotocopiadoras comenzaron a funcionar nuevamente, ya que hay muchas escuelas, privadas y públicas, que necesitan imprimir algunos cuadernillos y otros contenidos de aprendizaje para subir a las plataformas educativas digitales. "Con este servicio, no se mueven los vecinos, y pueden seguir trabajando desde sus casas, acercándoles la documentación que necesitan", explicó el funcionario.

Hay cuatro fotocopiadoras que se sumaron al delivery, y es probable que otros comercios les sigan los pasos en los próximos días.

También se abrió el juego para casas de repuestos de vehículos que necesitan atender situaciones de emergencia, como solucionar la rotura de un patrullero, de vehículos oficiales que realizan servicios públicos y ambulancias. En tanto, desde la Municipalidad sumaron a los locales que venden insumos de PC, atento a la gran cantidad de personas que siguen haciendo su trabajo con esta herramienta tecnológica, de conexión vital, desde sus casas.

"Los electrodomésticos ya están haciendo venta on line, y ahora podrán hacer reparto a domicilio", agregó Blanco.

A la fecha, hay 114 comercios registrados para hacer delivery, todos vinculados al rubro gastronómico; y otros ocho comercios que pertenecen a rubros no alimentarios.

Muchos siguen con las puertas cerradas

El secretario de Fiscalización, Cristian Blanco, reconoció que, en este difícil contexto económico, han recibido muchos pedidos, de otros rubros que permanecen cerrados, están fuera de los alcances del decreto presidencial y no tienen certezas en el horizonte más cercano, cuando se levante la cuarentena. Esta el caso de las pinturerías, por ejemplo, que no pueden vender sus productos, aunque sí están permitidas las ferreterías. “Es difícil manejarse en este escenario, porque no tenemos precedentes. Pero lo primordial para este gobierno es la salud de los habitantes”, cerró.

