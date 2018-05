Al parecer los tres representantes de Río Negro coinciden en retrotraer el tarifazo a los precios de diciembre del 2017.

Según expresó Magdalena Odarda en su cuenta oficial de Twitter, "un tarifazo del 4200 por ciento en el gas en la Patagonia no es racional. Hoy tenemos la oportunidad de ponerle un límite a este modelo de ajuste, tarifazos y endeudamiento que tanto perjudica a los trabajadores y jubilados". Agregó que el proyecto de "Tarifas Justas" que va a votar crea un régimen de equidad en la tarifa federal que va a beneficiar a la Patagonia.

Silvina García Larraburu, del FPV, también votará el proyecto para retrotraer las tarifas a diciembre del 2017. En su página de Facebook la senadora publicó: "Yo me pregunto si no sería más consecuente revisar las propias decisiones del mandatario (Macri) y las locuras a las que quiere someternos: reforma previsional, reforma laboral, deuda, bicicleta financiera y fugas de capitales, entre otros". Agregó que hoy el cuerpo tiene que aprobar rápidamente la ley que viene de Diputados. "No se entiende por qué el presidente quiere utilizar artilugios para el veto. El presidente nos culpa de su propia negligencia por la falta de un proyecto político claro.

El voto más controversial será el del presidente del bloque justicialista, Miguel Ángel Pichetto. Pese a que se reunió con el propio presidente Mauricio Macri, adelantó que no acompañará el tarifazo. Según trascendió, el bloque definió acompañar el proyecto aprobado en Diputados.

Según un recuento preliminar el proyecto contaría con los votos necesarios para su aprobación, y el presidente adelantó que en caso de avanzar podría vetarla.

LEÉ MÁS

Odarda adelantó que votará la ley para frenar el tarifazo

El tarifazo dividió a los diputados rionegrinos

Una rionegrina llevó una gigantografía de Carrió y la sentó en su banca

Mirá cómo votaron los rionegrinos el freno al tarifazo