“Minutos antes, la señora había intentado auxiliar a una persona tirada y cuando lo fue a agarrar del brazo, fue atacado por su perro (cruza con rottweiler)”, informó el comisario Rubén Ralinqueo a LMCipolletti.

En ese momento, el hombre yacía en el piso porque estaba alcoholizado, junto a su perro, sin bozal ni cadena. Rápidamente fueron ubicados por la Policía, en Manuel Estrada y Perú.

Allí, los efectivos contuvieron la situación y se llevaron al can hasta la unidad ubicada en el barrio Don Bosco.

Como no hay un lugar preparado para alojar animales que son un peligro potencial para terceros, en una comisaría, los efectivos no tuvieron otra opción que dejarlo en un calabozo. Se dio intervención al fiscal de turno, pero nadie pudo retirarlo de forma inmediata, de modo que pasó la noche como un detenido.

Fuentes policiales advirtieron que el perro nunca pudo bajar su agresividad, por lo que, durante las primeras horas, cuando se encontraba sin bozal, hubo que dormirlo para que no muerda a nadie más.

El martes, a primera hora, se constituyó el jefe de Zoonosis –Juan Pedro Díaz- en el lugar y lo retiró y trasladó en una jaula de seguridad hasta la Isla Jordán, donde permanece encerrado para evitar que se escape y ataque a otros perros y otras personas.

En diálogo con LMCipolletti, Díaz reconoció que después de castrarlo en el club San Martín, el perro siguió con problemas en el barrio. Dijo que ahora está en el refugio, en un canil con candado, y agregó: “Mañana irá un adiestrador de perros para reinsertarlo. Su dueño también tiene que ir”.

La idea es lograr que el perro sea más dócil. Según Díaz, “orgánicamente está muy bien”, pero advirtió que “tiene problemas de conducta”.

No se descarta que, al concluir la readaptación, el can no sea dado en adopción a una familia responsable.

Mientras tanto, personal de la Comisaría 24 lleva a cabo una investigación para determinar si no atacó a otra persona, ya que al parecer si lo hizo, antes de acudir al llamado de auxilio de la mujer lesionada.

Con anterioridad, el perro también había mordido a un policía que había acudido al barrio por los problemas que ocasionaba con otros vecinos y otros perros; y a una joven que se movilizaba en bicicleta. Incluso, su dueño se tornó violento, exhibiendo un cuchillo.

Otros perros potencialmente peligrosos

Díaz comentó que el perro cruza rottweiler no es el único que se encuentra encerrado en un canil de la isla. Hay otros dos más, por motivos similares. Una perra dogo y un pitbull.

