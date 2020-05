Un cipoleño que está varado en Misiones suplica por ayuda hace un mes y medio 

Juan Chávez tiene 28 años y el 16 de marzo pasado debió viajar de urgencia hasta la ciudad de Montecarlo luego de que su padre sea internado. Aún no se había implementado la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el Gobierno Nacional. Pero tan sólo cuatro días después, todo el transporte de larga distancia quedó paralizado y Juan no pudo regresar.

“Mi padre fue internado por cálculos en los riñones. Salió y entró del hospital cinco veces, porque no saben bien cuál es su diagnóstico. Yo me vine de urgencia, pero tenía intenciones de volver cuanto antes y no pude. En casa me esperan mi esposa Daniela y mis dos hijos; Danilo de 5 años y Bruna de 3 meses. Estoy desesperado, no sé qué más hacer”, contó en diálogo con LM Cipolletti.

Juan indicó que los permisos que están habilitados para circular no le sirven porque en su caso no cuenta con vehículo particular para movilizarse y necesita un transporte público.

“Desde el 20 de marzo no salen colectivos. Llené las planillas del gobierno de Río Negro y de Misiones para poder viajar, pero aún no tengo respuestas. No hay colectivos. Lo que me prometieron es que en un transporte puedo viajar hasta Buenos Aires y desde allí tomar otro dispuesto por el gobierno rionegrino hasta Cipolletti, pero aún no me dicen nada”, contó.

El joven indicó que por fortuna la empresa donde trabaja entendió su situación y no hubo inconvenientes, pero relató que su familia lo necesita.

“Vivimos en el barrio Costa Norte y mi esposa no puede salir a hacer las compras porque está con los nenes. Mi familia me necesita, no puedo esperar más”, suplicó.

