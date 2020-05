Sin embargo, este año no pudo completar su recorrido y la pandemia lo sorprendió aún estando en Río Negro. "Llevo acá alrededor de tres meses y no puedo trabajar porque me llevan detenido. Me estoy quedando con una familia, pero ya me estoy quedando sin plata y no tengo ni para aportar para la comida. Es un garrón y creo que debe ser incómodo para ellos", expresó Tomás.

Por su parte, comentó que el miércoles mantuvo una comunicación con autoridades de la Municipalidad de Godoy Cruz, en Mendoza, y que quedaron en comunicarse con él, aunque aún no obtuvo ningún tipo de respuesta. A la incertidumbre y el apuro de volver a la casa también se le sumó la preocupación del bienestar de su familia, razón por la que decidió hacer público su caso y buscar la manera de volver lo antes posible.

"Hace siete días habían internado a mi abuela, que tenía cáncer de colón, y falleció este domingo a las 5 de la madrugada. Ella tenía 82 años y prácticamente nos crió, porque mi mamá tenía que salir a trabajar. Quiero estar allá con mi familia y darles contención", contó, desconcertado.

Hoy, Tomás sólo quiere que lo ayuden a volver a su casa. Quienes puedan colaborar con él o brindar información para su traslado a casa, pueden comunicarse al número de celular 261 374-2617.

