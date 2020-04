Varado en Madrid, sin vuelos ni fecha para ser repatriado

La cuarentena obligatoria se extiende para evitar que los contagios de coronavirus crezcan a un ritmo tan alto que colapse el sistema de salud. Sin poder trabajar, son muchos los cipoleños que no la respetan y salen de casa, mientras otros en cambio sufren porque no pueden volver a las suyas. Son los "varados", personas a las que la pandemia encontró fuera del país y no pudieron regresar. Incluso aquellos que integran grupos de riesgo, por su edad o patologías previas, y quedaron librados a su suerte en el extranjero.